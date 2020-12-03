«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان محطات الركاب إلى 148 وجهة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

ووفقاً للبيانات، يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين حالياً، 148 وجهة، منها 100 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و48 لـ«فلاي دبي».

وجهات عالمية

واستعادت «طيران الإمارات» نحو 70% من شبكة وجهاتها العالمية التي كانت تغطيها قبل تفشي جائحة «كورونا»، مع استئناف رحلاتها إلى نحو 100 وجهة، خلال نوفمبر الماضي، حيث كانت الناقلة تشغل رحلاتها إلى 143 وجهة قبل الجائحة.

وفي نوفمبر أعلنت «طيران الإمارات» عن استئناف تشغيل رحلاتها إلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ وليون، وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأوروبية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 31 مدينة، لتوفر لمتعامليها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها، وإمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات في أوروبا والشرق الأقصى والأميركتين والشرق الأوسط وغرب آسيا مع توقف قصير في دبي.

فتح الصالات

باشرت شركة «طيران الإمارات» إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية، إذ أدخلت تعديلات على الصالات، مع اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها، وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة.

كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات» الاستفادة من خدمات توفير تأمين السفر متعدد المخاطر وتغطية «كوفيد-19».

استئناف

من جهتها، استطاعت شركة «فلاي دبي» أن ترفع عدد وجهاتها إلى 48 وجهة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تشكل نحو 53% من حجم شبكتها، مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري، قبل الجائحة، حيث كانت الناقلة تشغل عملياتها إلى 90 محطة عالمية.

وأعادت الناقلة استئناف رحلاتها إلى ست وجهات في دول مجلس التعاون الخليجية، فضلاً عن 10 وجهات في الشرق الأوسط، وتسع وجهات في شبه القارة الهندية، إضافة إلى 10 محطات في أوروبا، وست محطات في آسيا الوسطى وسبع محطات في إفريقيا.

رحلات ربط

توفر شراكة «فلاي دبي»، الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات»، للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات الى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

- «طيران الإمارات» استعادت نحو 70% من شبكة وجهاتها العالمية.

- الوجهات الـ48 لـ«فلاي دبي» تشكل 53% من شبكتها، مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة.

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