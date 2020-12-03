مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي: إصدار 3927 رخصة جديدة في شهر

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر 2020، وصل إلى 3927 رخصة جديدة، توزعت على أنشطة عدة، جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بردبي، بإجمالي 2088 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1829 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 10 رخص تجارية جديدة.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى 10 مناطق فرعية، جاءت كالتالي: برج خليفة، الخبيصي، الفهيدي، بور سعيد، عود المطينة الثالثة، عود ميثاء، المركز التجاري الأول،؛ النهدة الأولى، المرر، ورأس الخور الصناعية الثانية.

وأشار التقرير إلى أن أصحاب الرخص الجديدة، خلال شهر أكتوبر 2020، يصل عددهم إلى 13.2 ألف شخص، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 86%، ثم سيدات الأعمال بنسبة 12%، وبقية النسب للشركات أو المجموعات.

وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر الماضي، شكلت المؤسسات الفردية نحو 41% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 36%، وتبعتها أعمال مدنية بنسبة 16%. وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فرع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فرع لشركات/‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فرع شركات خليجية، فرع شركات أجنبية، وشركات تضامنية.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصّة الرقمية المعلوماتية، استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. كما توطد التعاون مع القطاع الخاص شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، في شتى المجالات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً.

وتسعى اقتصادية دبي، من خلال منصّة «خارطة الأعمال» www.dubaibusinessmap.ae، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

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