«اتصالات» توفر باقة بيانات مجانية لمشتركيها من المواطنين

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عن توفير باقة بيانات مجانية للهواتف المحمولة سعة 49 غيغابايت للمشتركين الإماراتيين، صالحة للاستخدام داخل دولة الإمارات وأثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن خطوتها تأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49، لافتة إلى أنه يمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض المجاني عن طريق طلب الرمز (#49*) أو من خلال تطبيق «اتصالات» على الهواتف المحمولة My Etisalat UAE، ابتداءً من الأول من ديسمبر 2020، على أن تتوافر الباقة للاستخدام اعتباراً من تاريخ الثاني من ديسمبر 2020 ولغاية الثالث منه.

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