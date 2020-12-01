«الاقتصاد»: تسجيل أكبر عدد من العلامات التجارية منذ بداية «كورونا»

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 1429 علامة تجارية في الدولة، خلال نوفمبر الماضي، وذلك في أكبر عدد يتم تسجيله منذ بداية جائحة «كورونا»، في دلالة جديدة على بدء تعافي الاقتصاد من تأثيرات الجائحة.

وأوضحت الاقتصاد في تقرير أصدرته أمس، حول العلامات التجارية المسجلة في نوفمبر 2020، أن عدد العلامات المسجلة خلال الشهر الماضي، نما بنسبة 13.9% مقارنة بأكتوبر السابق، الذي بلغ فيه عدد العلامات المسجلة 1255 علامة.

ووفقاً للتقرير، تنوعت العلامات التجارية المسجلة في قطاعات ومجالات مختلفة، بعضها سلعي وبعضها خدمي، وتشمل شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى تعمل في مجالات عديدة، منها المواد الغذائية والتجارة العامة والزراعة والصناعة والمصارف والنقل والحلول اللوجيستية، إضافة إلى القطاع الطبي والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والإلكترونيات والعقارات والمقاولات ومواد البناء، فضلاً عن الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والتجارة الإلكترونية والسيارات والمطاعم والمفروشات والديكور والأقمشة والتطريز، علاوة على التطوير المهني ومستلزمات الأطفال والألعاب والمتاحف والتسويق والرياضة، إلى جانب أنشطة الموانئ.

وكانت الإمارات تصدرت دول المنطقة في استقطاب العلامات التجارية الجديدة في قطاع التجزئة، وفقاً للتقارير العالمية الصادرة خلال السنوات الماضية. كما تعد الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لكبريات الشركات الإقليمية والعالمية التي تقوم بالتصنيع في الدولة والتصدير إلى مختلف الدول، خصوصاً في ضوء ما تقدمه الإمارات من حوافز.

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