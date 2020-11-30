"ضيف الاتحاد" يكشف عن عروض لمحبي التسوّق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق "ضيف الاتحاد"، برنامج الولاء التابع لشركة "الاتحاد للطيران"، عروضا لمحبي التسوّق، تشمل فرصة لدخول السحب والفوز بجوائز قيمة، فضلاً عن مضاعفة أميالهم المكتسبة ثلاث مرات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه احتفالاً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، سيحظى أعضاء "ضيف الاتحاد" ممن يتسوقون لدى أي من شركاء البرنامج ويكسبون الأميال، على فرصة لدخول السحب للفوز بواحدة من بين 49 جائزة، تشمل تذكرتي سفر مع العودة على متن درجة الأعمال مع "الاتحاد للطيران"، و500 ألف ميل من أميال "ضيف الاتحاد"، إلى جانب العديد من قسائم التسوّق، وقسائم لحدائق ياس الترفيهية، وسيارة مؤجرة لسبعة أيام من "آفيس"، فضلا عن تأمين على المركبة لمدة عام من شركة الوثبة للتأمين وغيرها.

وستدخل المعاملات التي تتم في الفترة من 1 ولغاية 31 ديسمبر 2020 في السحب على الجوائز.

كما يمكن للأعضاء الحصول على فرصة لدخول السحب أكثر من مرة عند كل معاملة يقومون بها باستخدام بطاقة "ضيف الاتحاد فيزا" المشتركة مع أحد شركاء الشركة الماليين الخمسة في دولة الإمارات، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات الإسلامي، ومصرف الهلال.

وسيتمكن المتسوقون، فور ربط بيانات بطاقات "فيزا" الخاصة بهم مع تطبيق "ضيف الاتحاد"، والشراء عبر تلك البطاقات، من كسب أميالهم مضاعفة ثلاث مرات مقابل كل 3 دراهم ينفقونها على المشتريات التي تزيد على 50 درهما.

وستكون هذه الفرصة متاحة للأعضاء لغاية 9 يناير 2021 على جميع مشترياتهم خلال أيام عطلة الأسبوع.

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