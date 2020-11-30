«الطيران المدني»: 909 طائرات مسجلة في السوق الإماراتية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في السوق الإماراتية وصل إلى 909 طائرات.

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد شركات الطيران المسجلة في الإمارات وصل بدوره إلى 407 شركات، منها 27 شركة محلية، فضلاً عن 380 شركة أجنبية.

وقال المدير العام للهيئة، سيف السويدي، إن هذه الأرقام تعكس مدى جاذبية السوق الإماراتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتاز ببنية تحتية متفوقة، وجودة عالية في قطاع الطيران المدني، بما في ذلك التشريعات والأنظمة المحفّزة على النمو، فضلاً عن المرافق والكفاءات البشرية.

نتائج قوية

وأكد السويدي أن السوق الإماراتية واصلت، خلال السنوات الماضية، تسجيل نتائج قوية في مؤشرات الجاذبية الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأثبتت قدرتها على التطور المستمر، مشيراً إلى أن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، ضمن محور البنية التحتية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، يُشكل ترجمة فعلية للمكانة العالمية التي يحظى بها قطاع النقل الجوي في الإمارات.

كما لفت إلى النجاحات المتواصلة التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي خلال فترة قصيرة.

معبر للنقل

وذكر السويدي أن تصدر الإمارات دول العالم في مؤشر منظمة الطيران المدني الدولي لسلامة الطيران، للعام الخامس على التوالي، يشير إلى أهمية هذه السوق، ودورها الرئيس معبراً للنقل الجوي بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تواصل المحافظة على مكانتها وجهودها الفعّالة الساعية دوماً لتحقيق أفضل النتائج لمصلحة قطاع الطيران، وما يترافق معه من أمور غاية في الأهمية، أبرزها السلامة والأمن، وبالتالي تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام.

إضافة مهمة

وقال السويدي إن تسجيل دولة الإمارات ناقلين وطنيين جديدين خلال فترة أزمة «كورونا» يمثل إضافة مهمة للقطاع، في إشارة إلى «شركة العربية للطيران - أبوظبي»، و«شركة ويز أير- أبوظبي»، لافتاً إلى أن شركات الطيران الوطنية بدأت بدورها استئناف عملياتها المجدولة إلى المزيد من المحطات حول العالم خلال الفترة الأخيرة، واتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المبتكرة التي أسهمت في إعادة الثقة إلى قطاع السفر الدولي.

وبيّن أن إنجازات قطاع الطيران المدني في الدولة هي ثمرة تضافر جميع الجهود، مؤكداً أن البنية التحتية للنقل الجوي تعتبر عاملاً رئيساً في دعم قطاع الطيران المدني، الذي يعتبر رافداً رئيساً لاقتصاد الدولة.

ولفت السويدي إلى أن المنظومة التشريعية تحفز على دخول المستثمر الأجنبي في أنشطة قطاع الطيران، وتتيح له تسهيلات لممارسة أعماله، والاستفادة من العديد من المزايا.

جهوزية

أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، جهوزية قطاع الطيران في الدولة للعودة وبقوة للإسهام في بناء وتعزيز القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى لعب دور فعال في إعادة الحياة إلى قطاع الطيران العالمي، بعد انقضاء مخاطر جائحة «كوفيد- 19»، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة مع قطاع الطيران المدني لاحتواء تلك التأثيرات بكفاءة عالية.

وقال إنه «مع الانتشار الواسع لحملات التطعيم بلقاح (كورونا) حول العالم، إلى جانب تخفيف قيود السفر تدريجياً، نتوقع لقطاع الطيران على الصعيد العالمي أن يعود إلى مستوياته السابقة خلال عام إلى عامين».

الإمارات تواصل تسجيل نتائج قوية في مؤشرات الجاذبية الاستثمارية بمختلف القطاعات.

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