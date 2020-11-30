«المالية»: 152.6 مليار درهم إعانات مالية ومنافع اجتماعية خلال 18 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة المنافع الاجتماعية والإعانات المالية، التي قدمتها جميع إمارات الدولة خلال 18 شهراً، نحو 152.6 مليار درهم تقريباً، تشكل 28% من إجمالي المصروفات الموثقة بموجب ميزانية المالية العامة للدولة، التي وصلت إلى 543.28 مليار درهم منذ عام 2019 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2020، وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنتها الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.

وبحسب البيانات، فقد بلغت قيمة مصروفات برامج الإسكان والإعانات المالية لأفراد المجتمع 48.522 مليار درهم خلال 18 شهراً. أما على مستوى المنافع الاجتماعية، فقد بلغت قيمة مصروفات هذا البند 104.033 مليارات درهم.

ويعكس الحجم الكبير للنفقات المخصصة للمنافع الاجتماعية والإعانات المالية، حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تعزيز الرفاه لأفراد المجتمع، وهو الأولوية التي تحظى بأهمية ضمن أجندة العمل «رؤية الامارات 2021».

وإضافة إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبرامج الإسكان والترفيه، فإن قطاع المنافع الاجتماعية يشمل كذلك الخدمات الحيوية التي تتضمن الصحة والتعليم، وغيرهما من أوجه الإنفاق التي تسهم في تعزيز اللحمة بين أفراد المجتمع.

وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغت قيمة المصروفات على المنافع الاجتماعية 29.4 مليار درهم، فيما وصلت قيمتها على الإعانات المالية 21.6 مليار درهم تقريباً.

يشار إلى أن دولة الإمارات تُصنف من قبل مؤسسات دولية متخصصة، ضمن قائمة الدول الأكثر رفاهية عالمياً.

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