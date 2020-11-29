المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ضمن أكبر المشروعات عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستكون المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، عند اكتمالها، من أكبر مشروعات تخزين الطاقة على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار الساعة. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتعد هذه المرحلة، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاوات، أكبر مشروع استثماري يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وفق نظام المنتج المُستقِل باستخدام ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميغاوات لكل منها)، وبرج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات.

وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي، مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا باور»، شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المشروع، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة، بينما تمتلك «أكوا باور» 25% و«صندوق طريق الحرير» 24%. وسيتم تشغيل المرحلة الرابعة على مراحل، بدءاً من الربع الثالث من عام 2021.

ويتميز هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، بأرقام قياسية عالمية عدة، منها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنتات أميركية للكيلووات ساعة، وأدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، بقيمة 2.4 سنت للكيلووات ساعة.

ويتضمن المشروع أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً. ويعد المُستقبِل الشمسي في أعلى البرج قلب المحطة، وأهم جزء فيها، حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية، ويحتوي على أكثر من 1000 أنبوب رقيق السماكة لتسمح بامتصاص أشعة الشمس، وانتقالها للملح المنصهر الموجود داخل هذه الأنابيب.

يشار إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news