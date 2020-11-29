«فينتك هايف» يوقع اتفاقية مع «فينتك أبيب» الإسرائيلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، ويعد أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيعه اتفاقية مع برنامج «فينتك أبيب» الإسرائيلي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الاتفاقية ستعزز من مكانة «دبي المالي العالمي»، بوصفه مركزاً مالياً رائداً في المنطقة لقطاع التكنولوجيا المالية، وواحداً من أصل 10 من أهم مراكز التكنولوجيا المالية في العالم.

وسيعمل الطرفان، بموجب الاتفاقية، على تنظيم الفعاليات ومشاركة الخبرات وتطوير المهارات، وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في كلتا الدولتين.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، رجاء المزروعي، إلى التعاون مع «فينتك أبيب»، بهدف تبادل المعرفة وتطوير القطاع بشكل أكبر، ما يفتح المجال أمام أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن المركز، لتحقيق مزيد من فرص النمو والتوسّع لها في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس شركة «فينتك أبيب»، نير نيتزير: «يشرفنا خلال هذه المرحلة التاريخية، التي تتسم بتوطيد أواصر السلام في المنطقة، أن نبدأ هذا التعاون الاستثنائي مع مركز دبي المالي العالمي، الذي سيحقق تسهيلات كبيرة للشركات الإسرائيلية الراغبة في تصدير حلولها التقنية إلى أسواق جديدة في المنطقة».

وأضاف أن «فينتك أبيب» يضم أكثر من 30 ألف عضو إسرائيلي ودولي، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستدفع الشركات الإسرائيلية العاملة في التكنولوجيا المالية، إلى اكتشاف آفاق تعاون جديدة تتمثل في توسيع أعمالها، والحصول على شركاء جدد في المنطقة.

يذكر أن شركة «فينتك أبيب» تأسست عام 2014، بهدف خدمة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية الإسرائيلية، وتدعم أكثر من 6000 شركة ناشئة و300 مركز بحوث وتطوير، بصفتها أعضاء مسجلين في البرنامج.

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