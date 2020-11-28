بطاقة الصعود إلى الطائرة.. هل تحتوي معلومات سرّية؟

المصدر: أزاد عيشو - دبي

يترك العديد من المسافرين، بطاقات الصعود إلى الطائرة «بوردينغ باس»، خلفهم على المقاعد، أو يلقون بها، دون أن يدركوا حجم المعلومات المشفرة فيها، بما في ذلك البيانات الأساسية التي يمكن استخدامها لجمع مزيد من التفاصيل عن المسافر.



ووفقاً لموقع «سمارتر ترافل»، فإنه يجب على المسافر أن يتعامل مع بطاقات الصعود إلى الطائرة بالطريقة نفسها التي يعامل بها جواز السفر، ذلك أن كل ما يحتاجه أي شخص لرؤية هذه المعلومات المخفية، هو ماسح ضوئي للرموز الشريطية، وهو النوع نفسه الذي يمسح «الكود» في متجر البقالة في بعض الأحيان، فضلاً عن أنه يمكن العثور بسهولة على هذه الماسحات على مواقع الويب المختلفة، ومتاجر التطبيقات.



بطاقة الصعود إلى الطائرة هي مستند تزوده شركات الطيران للمسافر خلال تسجيل إجراءات الوصول للمطار، ما يعطي الراكب إذناً بالسماح له بركوب الطائرة لرحلة معينة.

وتحدد البطاقة رقم الرحلة، والتاريخ، والوقت المخطط للوصول، فضلاً عن الوجهة، ورقم المقعد المخصص له، وغيرها من البيانات المدونة.



معلومات رئيسية

أما بالنسبة لبعض الشركات، فإنه يمكن للرمز الشريطي على البطاقة أن يكشف معلومة رئيسية تتمثل في: رقم حساب شركة الطيران الكامل للراكب، وفي أحيان أخرى، تتوافر تفاصيل إضافية تتعلق بذلك الحساب، مثل عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.



ومن خلال الوصول إلى رقم حساب المسافر الكامل، فإنه يمكن لقراصنة الإنترنت الحصول على معلومات «السؤال السري»، وإمكانية تعديل الحساب، أو إلغاء الحجوزات المستقبلية، وسرقة النقاط الخاصة ببرامج الولاء. وإذا لم ينجح المخترق في تسجيل الدخول باستخدام هذه المعلومات وحدها، فإن كل ما يحتاج إليه هو القليل من «الهندسة الاجتماعية»، إذ يمكنهم، مثلاً، الاتصال بالمسافر من خلال بعض البرامج المصممة وتزويده برقم حسابه، على أن يطلبوا منه تعديل كلمة المرور، أو إعطائهم آخر كلمة مرور لإعادة تفعيل الحساب، نظراً لوجود مشكلات تقنية لدى الشركة.



التفاصيل الشخصية

ومع وجود معلومات بحوزة القراصنة باستخدام التفاصيل الشخصية مثل الاسم، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وما إلى ذلك، فإن هناك فرصة جيدة أن يتمكن المخترق من إعادة تعيين كلمة المرور.



وفي حال لم يكن لدى المتعامل، حساب مسافر دائم خاص به، مرتبط بتذكرته، فإن معلومة رئيسية أخرى ستجعل من السهل العثور عليها، وهي رمز التأكيد الفريد الذي يتلقاه عند حجز رحلته، وعادةً ما يكون الرمز سلسلة من ستة أحرف ترسل عبر رسائل البريد الإلكتروني لشركة الطيران، والتي تتيح للمسافر البحث بسرعة عن الحجز الخاص به.

ووفقاً لموقع «إنسايدر»، تحتفظ شركات الطيران بكل هذه البيانات المتعلقة بالركاب في بطاقات صعودهم إلى الطائرة لأغراض سهولة الاستخدام، وعندما تحدث عراقيل في عملية السفر، وأراد المتعامل مساعدة سريعة من أحد الموظفين، فإنه يمسح البطاقة ضوئياً ليحصل على جميع المعلومات، ما يمكّن من المساعدة بسرعة.

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