مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة ركاب لـ"سبايس جيت"

المصدر: رأس الخيمة- الامارات اليوم

مطار رأس الخيمة الدولي يستقبل أول رحلة ركاب تجارية مجدولة لشركة طيران "سبايس جيت"

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي صباح اليوم الجمعة أول رحلة ركاب مجدولة من شركة "سبايس جيت للطيران"، قادمة من مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي.

وقد حظي ركاب طائرة "سبايس جيت" طراز بوينغ 800-737" (Boeing 737-800) باستقبال متميز وحفاوة كبيرة حيث تم وضع سجادة حمراء أثناء توجههم إلى مبنى المطار، بالإضافة إلى هدايا رمزية وتذكارية لكل مسافر مقدمة من السوق الحرة بمطار رأس الخيمة .

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي: "نحن في دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة سعداء ومتحمسون بوصول أولى رحلات "سبايس جيت" إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الجديدة ستفتح طرقاً جديدة لنا للتعاون مع السوق الهندي الذي يعد أحد أكبر أسواقنا. إن إتاحة فرصة الربط مع أكثر من 28 وجهة في الهند عبر دلهي سيحفز طلب المسافرين، ويوفر تسهيلات في تنقل المقيمين في دولة الإمارات، ويعزز السياحة الدولية. وكما قال جيري كروفورد، أحد عشاق الطيران الأمريكيين: "بالنسبة لمعظم الناس، السماء هي الحد الأقصى. أم بالنسبة لمحبي الطيران فالسماء هي موطنهم."

ومن جهته، قال أمان بوري القنصل العام للهند في دبي: تتمتع الهند والإمارات بعلاقة قوية، علاقة تم بناؤها على مدى قرون من التجارة والأعمال بحكم القرب الجغرافي، ومن ثم تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة. وتتضح أهمية علاقاتنا من حجم التبادل التجاري بيننا، ومن حقيقة أننا أحد أكبر الشركاء التجاريين لبعضنا البعض، ووجود حرية كاملة في حركة نقل البضائع والخدمات والأشخاص بين بلدينا. وتتطلب هذه العلاقات وجود شبكة سفر شاملة لربطنا بشكل كامل ولتلبية احتياجات ما يقارب من 3.3 مليون هندي يقيمون الآن في الإمارات. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ مطار رأس الخيمة الدولي وشركة "سبايس جيت" على هذا الإنجاز، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على دعمه الاستثنائي لتعزيز وتعميق العلاقة بين الهند والإمارات. ونحن على ثقة بأن جدول رحلات "سبايس جيت" الجديد سيكون مفيداً جداً في تعزيز التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين وتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news