شراكة استراتيجية مع إسرائيل في مجال الأمن المائي

المصدر: أبوظبي ■وام

وقعت شركة الظاهرة الزراعية اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة «ووترجين» الإسرائيلية.

ووقّع الاتفاقية في أبوظبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ«الظاهرة الزراعية»، خديم عبدالله الدرعي، ومالك ورئيس «ووترجين»، ميخائيل ميريلاشفيلي.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتوفير الماء من الهواء، وإضافة مصدر متجدد للماء النقي وصالح للاستهلاك البشري والزراعي.

واتفق الجانبان على إنشاء مركز دائم في أبوظبي لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة، حيث طورت شركة «ووترجين» تكنولوجيا رائدة ومبتكرة للمياه من الهواء، وحصلت بموجبها على براءة اختراع الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في العالم، وهو مولد مياه الغلاف الجوي. ويمكن استخدام المولدات في وسائل النقل البرية والمنازل والشركات والمناسبات والفعاليات الكبرى والمناطق السكنية.

وتدرس «ووترجين» إمكانية استخدام تلك المولدات في وسائل النقل الجوية والبحرية مستقبلاً.

وقال الدرعي، إن «هذه الاتفاقية تأتي عقب الزيارة التي قام بها وفد الشركة الى دولة إسرائيل، في أكتوبر الماضي، تفعيلاً لمعاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بهدف بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين».

وأشار إلى أن شركة الظاهرة الزراعية وقعت خلال تلك الزيارة مذكرة تفاهم مع «ووترجين» التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب، وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة.

من جانبه، قال ميريلاشفيلي إن «زيارتنا لأبوظبي تأتي في إطار نتائج (الاتفاق الإبراهيمي) الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي كنا ننتظره منذ زمن طويل، وسيساعدنا ذلك كثيراً في المستقبل في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإقامة علاقات طبيعية بين الدولتين».

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