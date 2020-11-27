«أدنوك» تُرسي عقداً بـ 1.9 مليار درهم لتوسيع المسح الجيوفيزيائي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن ترسية عقد بقيمة 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) على شركة «بي جي بي»، وذلك لتوسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه حالياً في إمارة أبوظبي، والذي يُعد أكبر مشروع مسح لمناطق برية وبحرية في العالم.

وأفادت «أدنوك»، في بيان أمس، بأن «بي جي بي» العالمية متخصصة في المسح الجيوفيزيائي، وتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، وتمثلها في دولة الإمارات شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية.

وأشارت إلى أن العقد الجديد يرفع إجمالي المساحة التي يغطيها المسح إلى 85 ألف كيلومتر مربع، معززاً بذلك التزام «أدنوك» بالسعي للاستفادة من كامل إمكانات موارد أبوظبي الهيدروكربونية الغنية.

وأوضحت أنه ستتم إعادة توجيه 50% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، ما يعكس مواصلة «أدنوك» إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال تنفيذها لاستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وأضافت أن العقد سيسهم في زيادة نطاق عمليات المسح الجيوفيزيائي الواسعة والمستمرة ليشمل المناطق الساحلية والجزر والمياه الضحلة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ المسح باستخدام تقنيات حديثة دون كابلات، ومجموعة واسعة من التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي، إن «ترسية هذا العقد تعكس التقدم المستمر الذي تحققه (أدنوك) في تنفيذ هذا المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي يعد الأكبر على نطاق العالم، والذي يشكل جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية».

وأضاف أن «هذا الإنجاز يؤكد التزام (أدنوك) وتركيزها الدائم على تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي التقليدية وغير التقليدية للنفط والغاز، للمحافظة على مكانة دولة الإمارات مزوداً موثوقاً لإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة على المدى الطويل».

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