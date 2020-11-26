مواطنتان تفوزان بسيارتي "تيسلا" من "الإمارات الإسلامي"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم







أعلن "الإمارات الإسلامي"، عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز حساب التوفير "كنوز" في سحب شهر أكتوبر 2020. فقد فازت أمل الأهدل وحور نور السيني من دولة الإمارات بسيارتي "تيسلا" جديدتين كلياً، بينما فاز كلٌ من غولزار بيجوم ومحمد ياخوب من الهند؛ ومحمد سريباني من إيران؛ وأحمد عمر ماغوم وشيماء محمد عبدالله من دولة الإمارات، بجائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم. وجاء ذلك في إطار الحملة التي تستمر من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وتتيح للمتعاملين فرص الفوز بست سيارات من طراز "تيسلا".

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا أن نساهم في تحقيق أحلام سبعة فائزين محظوظين لهذا الشهر. وبالنيابة عن الإمارات الإسلامي، أغتنم هذه الفرصة لتقديم التهاني لجميع الفائزين، ولتشجيع متعاملينا على مواصلة الادخار لتتسنى لهم فرصة الفوز بواحدة من 4 سيارات تيسلا حتى شهر ديسمبر 2020، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية قدرها 50 ألف درهم وجائزة ربع سنوية كبرى قدرها مليون درهم ".

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