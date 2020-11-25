"سوق التنين" يطلق حملة تنزيلات " Dragon Friday" للتسوق إلكترونياً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم







يطلق "سوق التنين" حملة تنزيلات "Dragon Friday" على شبكة الإنترنت عبر منصته للتجارة الإلكترونية اعتباراً من يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري ولغاية 26 منه. وسوف تمكّن هذه الحملة، العملاء من الحصول على مجموعة كبيرة من المنتجات الفريدة من نوعها وغير التقليدية والأساسية بخصم يصل إلى 75%. وسوف يستفيد المتسوقون من خصومات على منتجات بسعر الجملة تضم مجموعة واسعة من الأصناف والفئات بما في ذلك معدات التخييم ومنتجات موسم الأعياد والأدوات المنزلية والمكتبية والسيارات، بالإضافة إلى القطع الفنية ومستلزمات التصميم الداخلي وغيرها الكثير.

وتوفر هذه المنصة الإلكترونية للعملاء عقد صفقات شراء بالجملة على مدار 48 ساعة، مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات التسليم والشحن إلى مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتم وفق المعايير المعتمدة، سوف تكون مجانية. ومنذ إطلاق "سوق التنين" الذي يعتبر أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج البر الرئيسي الصيني، في سبتمبر 2020 منصة التجارة الإلكترونية dragonmart.ae، تمكن هذا الموقع على شبكة الإنترنت من استقطاب أكثر من 600 ألف زائر.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في ظل اتساع انتشار مفهوم تنزيلات "الجمعة البيضاء" في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأسباب تتعلق بالسلامة والوقاية من جائحة "كوفيد-19"، يزداد إقبال المتسوقين للشراء عبر شبكة الإنترنت. ومن هذا المنطلق، فإنه قد بات من الضروري التوجه للشراء عبر موقع dragonmart.ae الإلكتروني الذي تضم أكثر من 30% من السلع التي يتم شراؤها مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فهذه المنصة توفر للمستخدمين أكثر من 35 ألف منتج عبر 11 فئة تتمتع بجودة عالية المستوى مع التركيز على الأصناف الأكثر تداولاً التي يشتريها المتسوقون عبر التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المستلزمات المنزلية والأدوات الإلكترونية والملابس وغيرها الكثير. وهو ما يتيح لهم الاستمتاع برحلة تسوق واستكشاف فريدة من نوعها.

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