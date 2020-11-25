سوق أبوظبي العالمي يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية

المصدر: دبي -رويترز



قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ اليوم الأربعاء إن السوق ستوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر بنوك إسرائيل هبوعليم لدعم التكنولوجيا المالية.

وقال عبد الحميد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي إن البنك المركزي سيصدر سلسلة من القواعد التنظيمية على مدار الأشهر المقبلة بشأن التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر أن يغطي ذلك مسائل مثل متطلبات الترخيص والإشراف لمنشأة القيمة المخزنة.

وقال إن البنك المركزي يتطلع أيضا إلى وضع إطار تنظيمي مشترك لموفري حلول التكنولوجيا المالية وتقييم توزيع واستخدام العملة الرقمية.

وفي العام الماضي، قال البنك المركزي إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي لإصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين.

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