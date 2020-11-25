«فينتك أبوظبي» ينطلق بمشاركة 100 شركة من 28 دولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلق مهرجان «فينتك أبوظبي»، أمس، بمشاركة 130 متحدثاً عالمياً، من المصارف المركزية حول العالم، وصناع السياسات والجهات التنظيمية والشركات الكبرى، ورواد قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب أكثر من 100 شركة تكنولوجيا مالية من 28 دولة.

ويتطلع منظّما الحدث: المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي، إلى أن تكون هذه النسخة من الحدث المتخصص في التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأكثر تميزاً من المهرجان.

ويستضيف المهرجان، الذي يجري بشكل افتراضي، ويستمر ثلاثة أيام، نخبة من المتحدثين في المنطقة والعالم، الذين سيناقشون آخر التطورات، وأهم القضايا في قطاع التكنولوجيا المالية.

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