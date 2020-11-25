«دبي للسلع» يدرس إنشاء مركزين لتجارة الكاكاو واللحوم الحلال

المصدر: مدحت السويفي ■دبي

أفاد مركز دبي للسلع المتعددة بأنه يدرس حالياً إنشاء مركز لتجارة اللحوم الحلال، وآخر لتجارة الكاكاو، وذلك بعد تجربة نجاح مركزَي الشاي والقهوة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، خلال لقاء مع الصحافيين، أمس، إنه تتم حالياً المفاضلة بين المنطقة الحرة في جبل علي ومنطقة دبي الجنوب الحرة، لتكون مقراً للبنية التحتية والخدمات اللوجستية لأحد المركزين.

وأضاف أن «إنشاء مركز لتجارة اللحوم، التي تدخل الدولة بهدف إعادة تصديرها، سيكون مركزاً عالمياً مستقلاً»، مشيراً إلى إجراء مشاورات مع مصدّري الكاكاو من الإكوادور والهند وبيرو وغواتيمالا، للوقوف على إنشاء مركز الكاكاو الجديد في دبي.

وكشف بن سليم عن انضمام 1753 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات 18 ألف شركة، لافتاً إلى أن المركز يستهدف إضافة 2000 شركة بنهاية 2020.

وأشار إلى أن حزمة دعم الأعمال - التي أطلقها المركز في أعقاب تفشي جائحة «كورونا»، وهذه أكبر حزمة حوافز تجارية منذ تأسيسه - أسهمت في تعزيز جاذبيته أمام الشركات، حيث أسهمت في تقليص النفقات وتسهيل ممارسة الأعمال بالمركز، في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة.

إلى ذلك، قال بن سليم إن مركز دبي للسلع المتعددة سينظم أول زيارة له إلى إسرائيل، غداً، موضحاً أن الزيارة تأتي بهدف افتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب.

وأضاف أن هناك 64 شركة إسرائيلية لديها رغبة في التسجيل بالمركز تحت قطاعات عدة، أبرزها التكنولوجيا وتجارة الألماس والقهوة، لكن في انتظار الموافقات النظامية ذات الصلة.

1753

شركة جديدة انضمت إلى «المركز» منذ بداية 2020.

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