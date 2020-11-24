سحب واستدعاء 143.2 ألف سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أنه تم سحب واستدعاء 143 ألفاً و221 سلعة معيبة من أسواق الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لافتة إلى أن السيارات شكلت ما نسبته 93.1% من إجمالي عمليات الاستدعاء، خلال تلك الفترة.

وأوضحت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، أن عمليات الاستدعاء لـ«دواعي السلامة» شملت 143 ألفاً و130 سلعة، بنسبة تبلغ 99.94% من إجمالي عمليات الاستدعاء.

وذكرت الوزارة أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك تعكف، حالياً، على تطوير برنامج إلكتروني لعمليات الاستدعاء، وإنجاز التحول الذكي، من خلال الربط المباشر مع الشركات في السوق المحلية، لتعزيز حماية المستهلكين من أية اضرار قد يواجهونها نتيجة تلك العمليات.

سلع معيبة

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوكالة في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، عن سحب واستدعاء 143 ألفاً و221 سلعة معيبة من أسواق الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» إن السيارات شكلت نسبة 93.1% من إجمالي عمليات الاستدعاء، بعدد يبلغ 133 ألفاً و381 سيارة، فيما شكلت بقية السلع نسبة 6.9% المتبقية بعدد إجمالي يبلغ 9840 سلعة، تنوعت بين أجهزة كاميرات مراقبة أطفال، ومنتجات أكواب سفر.

«دواعي السلامة»

وأوضح السبوسي أن عمليات الاستدعاء لـ«دواعي السلامة» شملت 143 ألفاً و130 سلعة، بنسبة 99.94% من إجمالي عمليات الاستدعاء، فيما شكلت عمليات استدعاء السيارات لـ«دواعي السلامة»، ووجود عيوب تصنيعية، معظم الاستدعاءات الخاصة بالسيارات، بإجمالي 133 ألفاً و290 سيارة، وبنسبة جاوزت 99.9%، بينما تضمنت استدعاءات السيارات لـ«دواعي الخدمة» 91 سيارة من خلال حملتي استدعاء، مشيراً إلى أن عمليات الاستدعاء لـ«دواعي السلامة» تمت من خلال 56 حملة.

ووفقاً للسبوسي، فقد شملت بقية السلع، التي تم سحبها، سلعتين رئيستين هما أكواب سفر بإجمالي 9151 كوباً من إنتاج «إيكيا»، و689 جهاز كاميرا لمراقبة الأطفال من إنتاج «فيليبس».

برنامج إلكتروني

وكشف السبوسي أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعكف، حالياً، على تطوير برنامج إلكتروني لعمليات الاستدعاء، وإنجاز التحول الذكي لعملية الاستدعاء، من خلال الربط المباشر مع الشركات في السوق المحلية، وتحسين شروط الاستدعاء، لتعزيز حماية المستهلكين من أية أضرار قد يواجهونها نتيجة تلك العمليات.

صحة وسلامة المستهلكين

تتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف وزارة الاقتصاد، وبالتعاون الكامل مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة. وتستهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.

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