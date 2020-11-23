الاتحادية للضرائب: 4 شروط لتسجيل التجار في نظام رد "القيمة المضافة" للسياح

المصدر:
  • أمل المنشاوي-أبوظبي
التاريخ:

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب 4 شروط يجب توافرها لمشاركة تاجر في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح وهي أن يكون مسجلا لدى الهيئة وحاصلا على رقم تسجيل ضريبي وأن تكون مبيعات التاجر لسلع غير مستثناة من الاسترداد وفقا لما تحدده الهيئة وأن يقوم بتقديم طلب للمشاركة في النظام وفقا لما تحدده الهيئة وأخيرا " أن يكون ملتزما بتقديم الاقرارات الضربية وسداد الضريبة المستحقة الدفع عليه بانتظام
ودعت الهيئة جميع التجار إلى التسجيل من خلال الموقع Planetpayment .ae

 

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