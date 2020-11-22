«أبوظبي العالمي» و«هبوعليم» يتعاونان في التكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي العالمي، وبنك هبوعليم، عن توقيع مذكرة تفاهم، تهدف إلى تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية، وبيئات العمل، وتعزيز الفرص ضمن السوقين.

وأفاد بيان صدر، أمس، أنه بموجب الاتفاقية، سيتعاون السوق والبنك في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة، تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية، التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية، وممارسة الأعمال، وأنشطة الخدمات المالية بين الإمارات وإسرائيل، ودعم شركات التكنولوجيا المالية وروّاد الأعمال الراغبين في تعزيز وجودهم ضمن السوقين.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري: «يسرنا البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية، والتعاون المشترك بين إسرائيل وأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، الذي يسعى باستمرار إلى العمل مع شركائه الاستراتيجين محلياً وعالمياً، لدعم الخطط والرؤى الاقتصادية للإمارة والإمارات كافة، لتعزيز أجندة التكنولوجيا المالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، دوف كوتلر، إن «الاتفاقية تقدم كبير نأمل من خلاله خدمة وتعزيز التعاون في المجال المالي بين الإمارات وإسرائيل، إذ ستتيح لشركات التكنولوجيا المالية ومتعاملي البنك، الوصول إلى عالم جديد من الفرص».

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