انتهاء أعمال التشييد بجناح أميركا في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بعثة الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات الانتهاء من أعمال البناء الضخمة لجناح الولايات المتحدة الأميركية المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وذكرت البعثة، في بيان صحافي أمس، أنه سيتم تركيب المعرض الرئيس في الجناح في أوائل عام 2021، وسيتم الانتهاء من التشطيب النهائي خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن جناح الولايات المتحدة سيكون جاهزاً للترحيب بالزوّار في الأول من أكتوبر 2021، يوم افتتاح «إكسبو 2020».

وأوضحت أن جناح الولايات المتحدة سيقدم تجربة فريدة للزوّار، احتفالاً بالقيم والثقافة الأميركية تحت شعار (الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل).

وقالت البعثة في البيان: «سيقوم معرضنا الحديث بتسليط الضوء على كيفية تحرك القيادة الأميركية في قطاع الفضاء وجعله متاحاً للجميع. ويفخر جناح الولايات المتحدة بعرض العنصر الأعلى ارتفاعاً في أرض معرض (إكسبو 2020) لأي جناح دولة، من خلال نسخة طبق الأصل عن صاروخ (سبيس إكس فالكون 9)».

وذكرت أن «ارتفاع الصاروخ يبلغ 14 طابقاً، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران».

وتابعت: «(إكسبو 2020 دبي) سيجتذب الزوّار من جميع أنحاء العالم للمشاركة في ستة أشهر من البرامج وفرص الأعمال».

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