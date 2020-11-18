كهرباء دبي" تعتمد "مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"

المصدر: دبي- وام

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي "مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" في 13 حالة استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات الهيئة.

وكانت دبي الذكية طورت هذه المبادئ لتوحيد نهج الجهات وتوفير منظومة موحدة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار تعزيز التعاون الحكومي المشترك بين دبي الذكية والجهات الحكومية الأخرى في الإمارة.

وأثنى سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على جهود دبي الذكية في تطوير "مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" لتكون دبي أول مدينة في العالم تضع نهجا تطوعيا يساعد الشركات والحكومات على إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي عادلة وخاضعة للمساءلة إلى جانب كونها شفافة وقابلة للتفسير وموثوقة.

وقال إن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة حيث بدأت الهيئة رحلتها في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 عبر تطوير خارطة طريق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأطلقت مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين والمعنيين.

وأضاف "تهدف ديوا الرقمية، الذراع الرقمي للهيئة إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية في دبي التي تتبنى أدوات التقييم الذاتي لضمان الاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة".

من جانبه أشاد يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي بالتقدم الذي أحرزته هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير حالات الاستخدام القائمة على الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع "مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن دبي الذكية لديها مهمة قيادة عملية تحول الإمارة السريع إلى مدينة ذكية بالكامل وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز سعادة ورفاهية الناس وتشكل التكنولوجيا الأداة الأمثل لتحقيق هذه الأهداف لذلك أطلقت دبي الذكية هذه المبادئ لتوجيه وتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا المتقدمة لتطوير خدمات ومبادرات متقدمة تركز على الإنسان.

وشملت حالات الاستخدام الـ 13 للذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي مختلف قطاعات الهيئة. وتتضمن حالات الاستخدام " تخطيط الانقطاع والتنبؤ بالأحمال والتنبؤ بتوليد الطاقة الشمسية وتصميم الشبكة وتخطيط المنطقة والتفتيش البصري على الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي والاستجابة الذكية وبرنامج نهجي المستدام ومشروع إدارة أداء الأصول والمراقب الذكي للتوربينات الغازية وتصنيف أهمية أصول التوزيع.

وفي هذا السياق طورت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات لضمان الجودة في الإجراءات والعمليات الخاصة بمجموعة "مبادئ وارشادات اخلاقيات الذكاء الاصطناعي".

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى استخدام هذه المبادئ لدراسة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا وأي مشروع ذكاء اصطناعي تم الانتهاء منه في الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى أي مشروع جديد قادم. وقد وضعت الهيئة حدا أدنى للأداء والامتثال لأداة التقييم الذاتي لاعتبار مشروع الذكاء الاصطناعي ناجحا.

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