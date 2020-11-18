إطلاق «دليل التطوير العقاري» خلال قمة «سيتي سكيب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، دليل التطوير العقاري، الذي أعدته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

واطّلع خلال تفقده لجناح الدائرة في قمة «سيتي سكيب دبي 2020» على محتوى دليل التطوير العقاري، الذي يضم جميع الخدمات التي تقدم للمطوّر العقاري في إمارة دبي من مختلف الجهات المعنية بعملية التطوير العقاري، وشرحها بشكل بسيط وبطريقة مفيدة، مع تحديد آليات توفيرها والمدة اللازمة لإنجاز كل خدمة وكلفتها والجهة المسؤولة عن إنجازها.

وجاء الدليل، الذي تم إعداده بالتعاون مع 23 جهة حكومية وغير حكومية بنسخة إلكترونية يسهل معها عملية التصفح، حيث تم تحديد عملية التطوير العقاري في إمارة دبي من خلال ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن مرحلة الترخيص لممارسة نشاط التطوير العقاري، ثم مرحلة التطوير العقاري، وتليها مرحلة ما بعد التطوير العقاري، وتمت صياغة المراحل الثلاث في شكل رحلة متكاملة يستطيع من خلالها المطوّر العقاري التعرف إلى كل الجهات والمعاملات التي تقدمها الجهات المعنية في دبي خلال رحلة التطوير العقاري.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، على حقيقة أن المطوّرين هم الحلقة الأساسية الأبرز في القطاع العقاري، مشيراً إلى أهمية استراتيجياتهم الشاملة ورؤاهم المستنيرة الهادفة إلى رفد السوق والمستثمرين والمشترين بخيارات متنوّعة، لتلبية مختلف المتطلبات التي توائم تطلعات واحتياجات هذه الفئات في السوق العقارية.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد: «إننا في الدائرة لا ندخر جهداً لتعزيز علاقاتنا مع المطوّرين العقاريين، ونعمل معهم بتناغم تام لإطلاق المبادرات المشتركة، التي لا تهدف إلى دعم حملاتهم التسويقية فحسب، بل ترتقي بالتنسيق المباشر لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها سبل استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة. لقد كانت العلاقة معهم مثمرة خلال السنوات الماضية، ونظمنا العديد من المعارض المحلية والخارجية. في الإطار ذاته، نركز من خلال عملياتنا المختلفة على الاستجابة السريعة لجميع متطلباتهم، لضمان تنفيذ مشروعاتهم في الأوقات المحددة، سبيلاً للارتقاء بالثقة بالسوق. ولتحقيق هذه الغايات، نركز على مواكبة أحدث تقنيات العصر لتقديم الحلول والتطبيقات الذكية لهم».

ويتناول الدليل عملية التطوير العقاري خلال مراحلها المختلفة بالتفصيل، التي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسة، تبدأ بمرحلة ما قبل التطوير العقاري، التي تختص بعملية ترخيص المطوّر العقاري للسماح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري في إمارة دبي. تليها مرحلة التطوير العقاري، وهي المرحلة التي يحتاج خلالها المطوّر العقاري إلى التعامل مع مختلف جهات الترخيص في الإمارة، وتتضمن المرحلة الأخيرة، وهي ما بعد التطوير العقاري، الخدمات التي قد يحتاج إليها المطور بعد الانتهاء من تطوير المشروع العقاري.

وإضافة إلى المعاملات الرئيسة واشتراطاتها التي يحتاج إليها المطوّر العقاري خلال المراحل الثلاث، يقوم الدليل أيضاً بحصر كل الخدمات الأخرى التي تقدمها جهات الترخيص إلى المطوّر العقاري، والتي قد يحتاج إليها المطوّر في بعض الحالات الخاصة. وتختلف جهات الترخيص باختلاف موقع المشروع، حيث تخضع بعض المناطق في إمارة دبي إلى سلطة بلدية دبي كجهة ترخيص، في حين تخضع بعض المناطق الأخرى إلى سلطة دبي للتطوير، ومناطق أخرى تخضع لسلطة واحة دبي للسيليكون وجهات أخرى.

- «الدليل» تم إعداده بالتعاون مع 23 جهة حكومية وغير حكومية بنسخة إلكترونية سهلة التصفح.

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