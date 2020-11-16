قائمة بشركات الطيران الأكثر أماناً في ظل "كوفيد-19"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حلت شركتا "طيران الإمارات"، و"الاتحاد للطيران"، في المركزين الأول والثاني على التوالي في قائمة شركات الطيران الأكثر أماناً وفقاً لتصنيف "سيف ترافيل باراميتر" Safe Travel Barometer، الخاص بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بـ"كوفيد-19".

ويستند التصنيف إلى تدقيق مستقل لتدابير صحة المسافر وسلامته، إلى جانب مبادرات راحة المسافر، والتميز في الخدمة، وتجربة المسافر الشاملة التي أعلنتها شركات الطيران والسلطات التنظيمية والحكومية.

وأشارت "Safe Travel Barometer" إلى أنها تراقب أكثر من 50 مبادرة تتعلق بصحة وسلامة المسافرين.

وشملت قائمة الشركات الأكثر أماناً أيضاً كل من الخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية الأيبيرية، والخطوط الفرنسية و"لوفتهانزا"، والخطوط الصينية، و"طيران دلتا"، والطيران العماني، و"فيرجن أتلانتك"، والخطوط الكورية، و"كاثي باسيفيك".

وتم إطلاق "سيف ترافيل باراميتر" في عام 2020 لرصد تدابير الصحة والسلامة العالمية، ومبادرات راحة المسافر وتجربته الشاملة التي تؤثر على اتخاذ قرار السفر والرحلة الفعلية في الأوضاع الطبيعية ما بعد الجائحة.

ويعد تقييم السفر الآمن أول مبادرة تصنيف متعلقة بـ"كوفيد-19" على مستوى الصناعة.

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