قصــــة بــــرج.. «ذا أوبيليسك».. مبنى فندقي على شكل مسلّة فرعونية في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «ذا أوبيليسك» مبنى فندقياً يحمل علامة «سوفيتيل» العالمية، وقد استُوحي تصميمه من مسلة الأقصر بميدان الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس.

خصص الفندق أكثر من 2300 متر مربع لقاعات الاجتماعات التي تتكون من 10 قاعات، تمثل الرحلة الكبرى لمسلّة الأقصر (1832 - 1836)، التي انطلقت من معبد الأقصر في مصر حتى وصولها إلى ساحة الكونكورد في باريس.

ويوجد في الفندق خمسة مطاعم حصرية، تتنوع بين المطبخ الفرنسي، والآسيوي، والبريطاني، والشرق الأقصى بتنوعاته، كما يقدم الفندق فرصة لاستكشاف عالم من الأنشطة المثيرة في مركز تسوق «وافي مول» الملاصق له.

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