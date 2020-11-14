مشروعات صغيرة.. رائدة أعمال إماراتية تسعى إلى الاستدامة والابتكار في قطاع الأغذية

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قالت رائدة الأعمال الإماراتية، صاحبة مشروع «سيزونال بايت» للأطعمة والمشروبات، المهندسة نورا عبدالرحمن، إنها تسعى، من خلال مشروعها، إلى تحقيق الاستدامة والابتكار في قطاع الأغذية، عن طريق تقديم تجربة متميزة ذات جودة طعام عالية، إضافة إلى الاستجابة لجميع رغبات الزبائن، بحسب كل موسم.

وأضافت نورا عبدالرحمن، لـ«الإمارات اليوم»: «بالتوازي مع تحضيري للدكتوراه في مجال الاستدامة البيئية والابتكار، أسعى إلى تحقيق معايير الاستدامة في مشروع (سيزونال بايت)، من خلال تقديم المنتجات الموسمية الموجودة في الأسواق المحلية لتشجيع الزراعة المحلية»، لافتة إلى أهمية تحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، من خلال الحد من تكاليف التوريد واستهلاك الطاقة في عمليات الشحن والنقل، ما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تسهيلات

وأشارت إلى أن «سيزونال بايت» يندرج في «رخصة تاجر»، التي تصدرها اقتصادية دبي، ضمن نشاط تحضير الحلويات المتنوعة والسكاكر، وتحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، إضافة إلى تحضير أنواع المثلجات لتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري.

وأكدت أنها استفادت، كثيراً، من التسهيلات التي تقدمها «رخصة تاجر»، التي تعنى بالمشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن تلك التسهيلات تتمثل في التسجيل والترخيص الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم العديد من ورش العمل الافتراضية في مجال الأعمال والمشروعات في ظل جائحة «كورونا»، كما أن هناك، أيضاً، العديد من الفرص التي تقدمها الرخصة مثل عرض المنتجات في منصات: «نون»، و«طلبات»، و«أمازون»، ما يساعد في التسويق للمنتجات ودعم المشروعات.

وذكرت أنه في غضون شهر من الحصول على «رخصة تاجر»، بدأ توصيل منتجات «سيزونال بايت» إلى دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأبوظبي والعين، مبينة أن الرخصة تهدف إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح، لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

حلويات

وأوضحت نورا أن مشروع «سيزونال بايت» للأطعمة والمشروبات @seasonalbite، يختص بتحضير الحلويات منها المثلجات (آيس كريم)، فضلاً عن تحضير الوجبات الخفيفة بحسب الموسم، مضيفة أنها بدأت رحلة المشروع في صيف 2020، حيث تم التركيز على تقديم أنواع ونكهات مختلفة من الـ«آيس كريم»، اعتماداً على الفواكه المتوافرة في موسم الصيف والتقديم بطرق مبتكرة مع استخدام جوز الهند.

وقالت إن المنتجات حازت إقبالاً كبيراً من قبل الزبائن، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لافتة إلى أنها ستبدأ إضافة منتجات جديدة، بما يتماشى مع متطلبات الموسم المقبل. وأفادت بأنه في ظل جائحة «كورونا»، كان هناك العديد من الفرص بسبب تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل إلى المنازل لتلبية مختلف الاحتياجات، مشيرة إلى أنه من الفرص التي استفادت منها التسويق عبر منافذ التواصل الاجتماعي والإنترنت.

إصدار 9035 «رخصة تاجر»

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، 9035 «رخصة تاجر»، منذ إطلاق المبادرة عام 2017، وحتى 11 من نوفمبر الجاري.

واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 58% من عدد الرخص (5247)، فيما شكل الذكور نسبة 42% (3788).

ويتم الحصول على «رخصة تاجر» إلكترونياً، خلال دقائق، من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: «dedtrader.ae»، واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

- «سيزونال بايت» للأطعمة والمشروبات يندرج ضمن نشاط تحضير الحلويات المتنوعة والسكاكر.

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