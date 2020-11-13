500% نسبة نمو مبيعات شركات التصميم البرتغالية بالإمارات خلال 9 سنوات

المصدر: مدحت السويفي – دبي





أفادت الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث"، إن مبيعات الشركات البرتغالية المنضوية تحت مظلة الرابطة، تضاعفت خمس مرات، أي بنسبة 500% في تسع سنوات في الإمارات، وذلك من الفترة من العام 2010، إلى العام 2019.

وأشارت الرابطة، إلى أن تداعيات (كوفيد 19)، أثرت على تواجد الرابطة في الإمارات خلال العام الجاري، بسبب الإغلاق الذي تسببت فيه الجائحة، ولكنها لم تمنعها من المشاركة في الفعاليات المقامة بالدولة ومنها أخيرا "أسبوع دبي للتصميم".

وتفصيلا، قال رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث، فيكتور بوكاس، إنه "خلال الأعوام التسع الماضية لم تتخلف الرابطة عن المشاركة في المعارض المقامة بدبي، وخاصة المتعلقة بالتصميم، وصناعات الخشب والأثاث والعقارات، لكن في العام الجاري قلت المشاركات بسبب عملية الإغلاق العالمية المرتبطة بالجائحة، ونتوقع عودة الحياة الطبيعية خلال الفترة المقبلة بدعم من التوصل الى لقاح للفيروس"، معتبراً أن دبي بوابة شركات الخشب والأثاث والتصميم البرتغالية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الإمارات لديها فرص كبيرة للنمو والتوسع امام الشركات العالمية ومنها الشركات البرتغالية ما يحقق للكثير من شركات التصميم البرتغالية فرص النمو والتوسع المطلوب، لافتاً إلى أن الشركات البرتغالية المنضوية تحت مظلة الرابطة، حققت نمواً يقدر بـ 500% خلال السنوات التسع الماضية، وكان من المتوقع أن تواصل نسبة النمو إلى 600%، ولكن بسبب جائحة كورونا وعدم المشاركة في المعارض بدبي لم نصل إلى هذه النسبة، ومتوقعاً عودة معدلات النمو إلى مسارها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع العودة للمشاركة في المعارض ومنها على شبيل المثال "أسبوع دبي للتصميم".

وأكد على أن هذه النظرة المتفائلة تعتمد على ارتفاع حجم الطلب على الأثاث في الإمارات، مدعوماً بالنمو في قطاع العقارات والسياحة، فمعظم الأبراج في دبي هي عبارة عن وحدات فندقية، وهو ما يعزز الطلب على منتجات الشركات البرتغالية.

وتوقع أن تقوم الشركات البرتغالية بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع عدد من الأفراد والشركات في الإمارات، لاسيما بالتزامن مع استعدادات دبي لاستضافة معرض (إكسبو 2020) في اكتوبر المقبل، والنمو المتوقع في عدد السياح القادمين إلى دبي.

ولفت بوكاس، إلى أن قطاع البناء والإنشاءات يدعم نمو سوق التصميم الداخلي، لا سيما قطاع الضيافة، حيث تتطلب المشاريع الجديدة خدمات التصميم الداخلي، ويتوازى الإنفاق على خدمات التصميم الداخلي بشكل كبير مع حصة الإنفاق في سوق البناء والإنشاءات، والذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة لقطاع التصميم الداخلي، حيث تحوي دبي على نسبة كبيرة من عدد الأبراج الشاهقة في العالم، بالإضافة إلى المشاريع المتوقع دخولها للسوق في الفترة القادمة،، فضلاً عن مئات الفنادق العاملة في المدينة والممثلة للعلامات الفندقية العالمية.

ولفت إلى أن العديد من خبراء التصميم الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكدون على أن نمو قطاع الضيافة في دبي في الفترة القادمة سيسهم في نمو عدد العلامات التجارية في قطاع التصميم، ولا شك أن الشركات البرتغالية ستستفيد من ذلك.

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