370 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» الربعية

كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة صافي أرباح بـ370 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 13%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12% ليصل إلى 1.258 مليار درهم.

وأشارت الشركة في بيان إلى انخفاض حصتها في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة بواقع 17% إلى 58 مليون درهم، مقارنة بـ70 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019. وقال رئيس مجلس إدارة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي، إن «(تبريد) أثبتت موقعها القوي ومرونتها وقدرتها العالية على التكيف مع بيئة التشغيل غير المسبوقة هذا العام».

دبي ■الإمارات اليوم

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