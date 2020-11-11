«أبوظبي للاستثمار» يخصص 152 مليون درهم لتعزيز التقنيات الزراعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، عن إبرام اتفاقيات شراكة مع ثلاث شركات زراعية مبتكرة، بهدف تطوير إمكانات منظومة التقنيات الزراعية في إمارة أبوظبي، بالاستفادة من المشروعات والأبحاث المتقدمة في الأرض والبحر والفضاء. وبموجب هذه الشراكات، ستحصل كلٌّ من: شركة «بيور هارفست سمارت فارمز»، وشركة «فريش تو هوم»، وشركة «نانوراكس» على حزم دعم مالية وغير مالية، بإجمالي يبلغ 152 مليون درهم (41 مليون دولار).

وأفاد بيان صادر عن المكتب، أمس، بأن الأبحاث والتقنيات، التي ستقوم بتطويرها هذه الشركات، ستسهم في تعزيز القدرات الحالية لمنظومة التقنيات الزراعية في إمارة أبوظبي، كما ستعمل على تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الزراعي، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المتنامية على مستوى العالم.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي: «تبذل إمارة أبوظبي كل جهد ممكن للمضي قدماً في رؤيتها الرامية إلى تحويل الصحراء إلى أرض زراعية خضراء، وإيجاد الحلول المستدامة لتحديات الأمن الغذائي العالمي. لقد نجحنا في إيجاد بيئة داعمة لازدهار ونجاح الأفكار الخلاقة، الأمر الذي أسهم في النمو السريع لقطاع التقنيات الزراعية لدينا. وباتت الابتكارات التي طورتها الشركات التي حصلت على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار، سابقاً هذا العام، تسهم في دعم إنتاج أكثر من 24 ألف مزرعة في إمارة أبوظبي».

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