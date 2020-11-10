خدمات مالية.. مزايا منصة النقد الرقمي «klip»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

سواء كنتم تمتلكون حساباً مصرفياً أم لا، فإنّ محفظة «كليب» klip، ستغيّر طريقة استخدام النقود بشكل جذري، حيث ستمكن المتعاملين من الإنفاق أو الاستلام أو الادخار أو تحويل الأموال، دون الاضطرار لاستخدام النقد الورقي. وتعد المحفظة نتاج شراكة ما بين 16 مصرفاً وطنياً، وتتم إدارتها وتشغيلها من قبل المحفظة الرقمية للإمارات، التي تخضع لإشراف المصرف المركزي. وبإمكان أي شخص مقيم في دولة الإمارات، لديه شريحة هاتف إماراتية «بطاقة SIM»، استخدام المحفظة. وتكمن ميزة «klip» في أنها مماثل لحمل النقود الورقية في جيبك، لكن دون أعباء وبأمان أكثر، إذ يتم إيداعه رقمياً في الهاتف الذكي. وإضافة إلى ذلك، فهي مناسبة للمتاجر والمحال الأخرى، حيث تحد من المدفوعات النقدية ومخاطر حفظها، كما تتيح الاستفادة من العوائد على الفور. والمحفظة هي منصة دفع مترابطة، وتتسم بمستويات عالية من الكفاءة والتكامل، ويمكن استخدامها بسهولة دون الحاجة إلى فتح أو امتلاك حساب مصرفي، أو إيداع مبالغ مالية أو نقل البيانات المالية الشخصية، وتسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتسعى إلى تكريس نموذج مبتكر ورائد في مسيرة الدولة نحو بناء مجتمع حديث واقتصاد متطور قائم على الابتكار.

ويمكن تحميل «klip» بسهولة، والبدء باستخدامه كبديل عمليّ للنقود الورقية، ويمكن التسجيل من خلال المصارف (في حال كان أحد المصارف الشريكة لـ klip) أو مباشرة باستخدام «klip»، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي. وبالنسبة للمدفوعات، تعمل المحفظة بطرق عدة، شأنها شأن بطاقة السحب، إلا أن الأموال تُحوَّل إلى المتلقي أو المستفيد على الفور، لكن يمكن استخدام المحفظة أيضاً في ادخار الأموال وتحويلها إلى الآخرين. وسيتم قبول «klip» لدى مجموعة واسعة من المحال، وكذلك المتاجر الإلكترونية في دولة الإمارات، فالمحفظة ليست كأيّ محفظة رقمية عادية، فهي بديل عملي حقيقي للنقود الورقية، كما أنه لا داعي لربطها بحساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو بطاقة تعبئة رصيد. وفي الواقع هذه المحفظة الرقمية لا تحتاج إلى وجود حساب مصرفي على الإطلاق.

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