«مشروع تحت الإنجاز.. ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز».. مشروع مستوحى من سلسلة فنادق عالمية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» مشروعاً مستوحى من سلسلة «فنادق ومنتجعات ميلينيوم». ويقع المشروع، الذي تطوّره «شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، على «قناة دبي المائية»، ويتضمن 230 وحدة من فئة «استوديو»، وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، كما يوفر مجموعة من وسائل الراحة المستوحاة من فنادق «ميلينيوم» العالمية، بما يضمن نمط حياة فاخراً لكل المقيمين في المبنى. يتميز المشروع الحائز العديد من الجوائز بخصائص ووسائل راحة، مثل خدمات استقبال ومساعدة برفاهية فندقية، وخدمات صيانة 24/‏‏‏‏‏‏‏7، وتسهيل خدمات التنظيف، وتزويد الطعام، وغسل الملابس.

ويجذب هذا المبنى الأيقوني عدداً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهو ما سجلته مبيعات المشروع في الآونة الأخيرة.

يتميز المبنى بتصميم عصري يضم عناصر هندسية تقليدية تعكس الخصائص الهندسية في مناطق من الشرق الأوسط. وتم تخطيط كل وحدة سكنية بدقة فائقة لضمان راحة كل مقيم، وجمالية كل شقة، وكفاءتها بصرف النظر عن تصميمها.

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