«ريبل» تختار «دبي المالي العالمي» مقراً إقليمياً لها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن افتتاح المقر الإقليمي لشركة «ريبل» Ripple المتخصصة في معالجة المدفوعات المالية الدولية بتقنية «بلوك تشين»، لتبدأ الشركة بممارسة عملياتها على مستوى المنطقة من المركز المالي. وأفاد بيان صدر أمس، بأن اختيار الشركة لمركز دبي المالي العالمي يأتي بالنظر إلى التشريعات المبتكرة التي يطبقها، فضلاً عن الشبكة الواسعة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها، بوصفه مركزاً مالياً عالمياً، كما تؤكد هذه الخطوة على مساعي الجانبين في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

منصة عالمية

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز منصة عالمية مثالية تساعد الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومن خلال القوانين والتشريعات المتطورة لديه، على التعاون مع غيرها من الشركات المتواجدة في المركز المالي، إذ تعتبر هذه الشركات جزءاً من أكبر منظومة مالية في المنطقة والتي تسهم بشكل كبير في عملية تطور القطاع المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف أميري: «لاحظنا خلال مرحلة التعافي من الجائحة العالمية، التوجه العالمي نحو الأجندة الرقمية، الأمر الذي يؤكد أن شركة (ريبل)، إلى جانب أكثر من 230 شركة تعمل في مجال قطاع التكنولوجيا المالية في المركز المالي، سيكون لها دور محوري في مستقبل القطاع المالي».

وتابع: «نرحب بـ(ريبل) واحدة من أكثر الشركات ابتكاراً، والتي تعد إضافة مميزة لنا في المركز المالي، فهي شركة مشهورة عالمياً في تقديم الحلول المبتكرة للقطاع المالي، لتكون بذلك الشريك المثالي لنا، وسنعمل سويّاً على تطوير حلول استخدام تقنيات (بلوك تشين) في دبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)».

قاعدة متعاملين

من جانبه، قال مدير شركة «ريبل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، نافين جوبتا، إن «ريبل» تمتلك قاعدة متعاملين كبيرة في المنطقة، الأمر الذي شجعنا على افتتاح مقر إقليمي في مركز دبي المالي العالمي، سيلبي احتياجاتهم، ويوفر حلول تقنيات «بلوك تشين» مبتكرة وخاصة بهم، فضلاً عن تمكين علاقتنا مع الشركات المالية في المنطقة.

خدمات مالية مبتكرة

تأسست شركة «ريبل» عام 2012 وفق رؤية تعمل على توفير حلول وخدمات مالية مبتكرة تسهم في تحويل ونقل الأموال بسرعة ومعايير نقل المعلومات التي نشهدها. وتقدم الشركة للمتعاملين معها من خلال شبكتها «RippleNet» سهولة تحويل ومعالجة أموالهم بشكل آني وموثوق به، وبكفاءة من حيث الكلفة، مع اطلاع شامل على العمليات أينما كانت حول العالم، وتعتمد المئات من الشركات المالية في أكثر من 45 دولة على هذه الشبكة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أبرز مزودي حلول تقنيات «بلوك تشين» في معالجة المدفوعات.

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