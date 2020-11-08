«جمارك دبي»: 32 ابتكاراً نوعياً جديداً و14 جائزة للإبداع في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة جمارك دبي أن عدد الابتكارات النوعية التي طورتها في العام الجاري بلغ 32 ابتكاراً، ليصل إجمالي عدد الابتكارات النوعية في الدائرة منذ عام 2010 حتى عام 2020 إلى 237 ابتكاراً، فيما بلغ إجمالي عدد الجوائز في مجال التميز والإبداع والابتكار خلال العام الجاري 14 جائزة، ليصل إجمالي العدد إلى 124 جائزة.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «الدائرة تواصل تحقيق الإنجازات الجديدة في مجال تطوير الابتكارات، من خلال تطوير بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وعبر المتابعة الدائمة للأفكار والابتكارات المقدمة من قبل الموظفين، والحرص على تكريمهم في كل المناسبات، لتشجيعهم على تقديم الأفكار المبدعة التي تطورها الدائرة، باستخدام أفضل الأنظمة والمنهجيات العالمية، للتعامل مع جميع الأفكار والابتكارات الجديدة دون استثناء، وصولاً إلى مرحلة التطبيق التي تضمن دخولها في دورة العمل الجمركية».

وأضاف: «تكتسب جهودنا لتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة أهمية مضاعفة في عام 2020، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة جائحة (كوفيد-19)، التي تضعنا أما ضرورة الابداع والابتكار في إيجاد الحلول والمعالجات لهذه التحديات، لتحويلها إلى فرص وإنجازات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن نمضي قدماً في التطوير الشامل لمجتمعنا متخطين المصاعب والتحديات كافة».

بدوره، قال مدير مركز الابتكار، حسين الفردان: «توجت (جمارك دبي) إنجازاتها في مجال الإبداع والابتكار بالحصول على سبع جوائز جديدة من منظمة الأفكار الاميركية، لترفع عدد جوائز الإبداع والابتكار إلى 14 جائزة خلال عام 2020».

وأضاف: «تصدرت هذه الجوائز، الجائزة الذهبية في المركز الأول لفئة الفكرة المشتركة عن مشروع (منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود)، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تعتمد على تقنيات (بلوك تشين) لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية».

«الدائرة» حصلت على سبع جوائز من منظمة الأفكار الأميركية.

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