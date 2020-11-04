"طيران الإمارات": إجازة غير مدفوعة لبعض الطيارين مع توفير السكن والتغطية الطبية وبدلات أخرى

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم





قال متحدث باسم طيران الإمارات: "نواصل بذل كل ما في وسعنا للمحافظة على مواردنا البشرية الماهرة استعداداً لعودة العمليات إلى طبيعتها بعد انجلاء الجائحة، ولكننا نحتاج أيضاً للنظر في تأثير الظروف الراهنة على عملياتنا وعلى التكاليف".

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه: "نقوم في جميع أقسام مجموعة الإمارات بتوفير العديد من العروض للعاملين، بما في ذلك الإجازة غير مدفوعة الأجر".

وتابع: "يمكننا التأكيد أننا عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعودة إلى الخدمة اعتماداً على مدى سرعة انتعاش الطلب ومتطلباتنا التشغيلية".

وذكر: "سنواصل، خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، توفير السكن والتغطية الطبية وبدلات أخرى".

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