27.1 مليار درهم تجارة دبي مع فيتنام في 2019

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، منتدى افتراضياً حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وفيتنام، وذلك في أولى فعاليات سلسلة الشراكات العالمية، التي أطلقتها «غرفة دبي» لبحث الفرص الاستثمارية مع عدد من الأسواق العالمية الواعدة.

وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي»، ماجد سيف الغرير، خلال المنتدى، إن «دولة الإمارات تُعدّ أبرز شريك تجاري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً مع مكانة دبي بوابة لإعادة تصدير المنتجات والبضائع الفيتنامية»، مشيراً إلى وجود آفاق أوسع للتبادل التجاري غير النفطي بين دبي وفيتنام، الذي بلغ 7.4 مليارات دولار (27.1 مليار درهم) في العام الماضي. وأضاف أن «سلسلة الشراكات العالمية تدعم جهود (غرفة دبي) في استكشاف الإمكانات والفرص الاقتصادية في فيتنام، وغيرها من الأسواق الناشئة حول العالم». بدوره، استعرض مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، المشهد الاقتصادي في الإمارة، والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين الفيتناميين الراغبين في التوسع في أسواق المنطقة. وأفادت «غرفة دبي» في بيان، أمس، بأن المنتدى الافتراضي، شكل منصّة مثالية للحوار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، حيث استعرض المتحدثون في المنتدى فرص التعاون المتاحة، وسُبل تعزيزها في قطاعات الطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والنقل البحري، إضافة إلى السياحة الطبية والطيران. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سفير فيتنام لدى الدولة، نغوين مانه توان، التزام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، خصوصاً مع المشاركة الواسعة من قبل كبار مسؤولي القطاعين العام والخاص في فيتنام في المنتدى الافتراضي، لافتاً إلى وجود آفاق واسعة مستقبلية للتعاون المشترك. بدوره، قال نائب مدير عام إدارة الأسواق الآسيوية والإفريقية في وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، نغوين بوك نام، إن «فيتنام، تولي أهمية قصوى لتعزيز العلاقات التجارية مع دبي، وإن وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، ووزارة الصناعة في دولة الإمارات، ينسقان الجهود لتأسيس مجموعة عمل لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين».

الإمارات تُعدّ أبرز شريك تجاري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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