«شعاع كابيتال» تسدد كامل سندات مصدرة في 2017 بـ100 مليون دولار

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، التي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن سداد كامل السندات المصدرة من قبل شركة «إيه دي إف جي إف سي ليميتد» في نوفمبر 2017 بقيمة 100 مليون دولار. وذكرت الشركة في بيان أمس، أن سداد السندات يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته «شعاع كابيتال» أخيراً باستكمال سندات جديدة مدتها ثلاثة أعوام بقيمة 150 مليون دولار، في أول إصدار لسندات عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية «كوفيد-19».

وأشارت إلى أنه تم إدراج السندات الجديدة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

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