317 رخصة لشركات مساهمة عامة في دبي

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن العدد الإجمالي لرخص شركات المساهمة العامة، وصل إلى 317 رخصة في الإمارة حتى الآن، امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث تصدرت الأنشطة التجارية بنسبة 97%، ثم الصناعية والسياحية.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتوزيع شركات المساهمة العامة حسب المناطق الرئيسة في دبي، كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 161 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 154 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصتين تجاريتين.

وأضاف أن أنشطة تلك الرخص، ضمت كلاً من مصرف تجاري، التأمين من الحوادث والمسؤولية، التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي، خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التأمين على الحياة، أنواع التأمين الأخرى، والخدمات المصرفية الإلكترونية.

وبين التقرير أن الشركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم، بينما تطرح بقية الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.

وأفاد بأنه يكون للشركة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسماً لها، لافتاً إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة «شركة مساهمة عامة».

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