جمارك دبي.. أفضل جهة لإدارة المشروعات في العالم لعام 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توجت جمارك دبي إنجازاتها المتوالية في مجال التميّز بإدارة وتطوير المشروعات، بالحصول على جائزة «أفضل جهة لإدارة المشروعات في العالم لعام 2020» في المسابقة الدولية، التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشروعات، وتصدّرت الدائرة بهذا الإنجاز المركز الأول عالمياً بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة المتميزة في تطوير المشروعات الجديدة وإدارتها من كل أنحاء العالم، في شهادة دولية جديدة تظهر مدى التقدم الذي حققته جمارك دبي، في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات على المستوى الدولي.

وبلغ عدد المشروعات التي طوّرتها الدائرة من عام2007 حتى عام 2019 نحو 125 مشروعاً جمركياً، تعادل تكلفتها 350 مليون درهم، أسهمت في تحقيق الأهداف الرئيسة للدائرة في محوري حماية المجتمع، وتسهيل التجارة وحركة المسافرين.

وتم الإعلان عن فوز جمارك دبي بهذه الجائزة في الحفل السنوي لمنتدى التحالف العالمي لإدارة المشروعات، ومقرها البرازيل، تهدف إلى تطوير ممارسات إدارة المشروعات عالمياً، وتضم 10 آلاف عضو يمثلون 110 دول.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «تتكامل خارطة الطريق وخطط التطوير المطبقة للارتقاء بمستوى العمل الجمركي في دبي، لتشمل أسلوب ومنهجية الإدارة المعتمدة على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير باستخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الصناعي، التي تدار بواسطة الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على ابتكار الحلول والمعالجات الصحيحة لكل التحديات، من أجل تحويلها إلى فرص وإنجازات، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة وعائد مجزي على الاستثمار للعملاء والشركاء عند استكمال تنفيذ كل مشروع». وأضاف: «تتم عملية التطوير وفقاً لهذا المنهج بأسلوب إدارة المشروعات المبتكر، وبفرق عمل متكاملة تتابع كل التفاصيل والمعطيات في كل مشروع، وصولاً إلى تحقيق الهدف المطلوب، وقد علمتنا تجربة دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد أسلوب تطوير وإدارة المشروعات في التعامل مع كل التحديات التي تواجهنا على طريق التقدم المستمر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

من جانبه، قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «تبلغ حصة دبي 80% من التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وبفضل تقنياتها الذكية الحديثة، تنجز جمارك دبي ما يزيد على 40 ألف معاملة جمركية في اليوم الواحد، ويمثل الكادر الوظيفي قوة ديناميكية موزعة في أكثر من 30 وحدة تنظيمية تنفذ مشروعات في مجال تسهيل التجارة وحركة المسافرين لدعم رؤية دبي».

تسهيل التجارة وحركة المسافرين

قال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، جمعة الغيث، إن «جمارك دبي» من خلال استراتيجية التحوّل الرقمي، تؤسس مشروعاتها المستقبلية باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين»، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تسهيل العمليات، وأتمتة الإجراءات الجمركية، وخفض الكلفة على المتعاملين، وتوثيق العلاقة التكاملية مع الشركاء، بما يدعم استثماراتهم ويحقق سعادتهم.

وأضاف: «تنفذ (جمارك دبي) من خلال قطاع التطوير الجمركي مشروعات عدة في مجالات تسهيل التجارة وحركة المسافرين وحماية المجتمع والالتزام الجمركي والتميز المؤسسي. وقد حققت تلك المشروعات بفضل القدرات الفاعلة، توفيراً في التكاليف التشغيلية للمتعاملين بقيمة 898 مليون درهم، وإيرادات جديدة للدائرة بقيمة 384 مليون درهم، وتوفيراً في التكاليف التشغيلية لجمارك دبي بقيمة 561 مليون درهم. كما أسهمت هذه المشروعات في التحوّل الرقمي لخدمات جمارك دبي بنسبة 100%، وتحقيق سعادة المتعاملين للخدمات الإلكترونية بنسبة 98%، ما يضعها في مقدمة الجهات الحكومية في سعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية»، لافتاً إلى نظام «مرسال» الذي يُعدّ أحد أفضل الأنظمة الجمركية عالمياً.

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