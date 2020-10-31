مواطنة تفوز بجائزة المليون درهم من "الإمارات الإسلامي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك «الإمارات الإسلامي» أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز حساب التوفير (كنوز)، في سحب شهر سبتمبر 2020. وقد فازت المواطنة أمل دسمال بالجائزة الكبرى، وقدرها مليون درهم نقداً، بينما كانت سيارة تيسلا الجديدة كلياً من نصيب محمود شلب من المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت أمل دسمال: «يسعدني الفوز بالجائزة النقدية الكبرى من حساب التوفير (كنوز)، لم أستطع في البداية تصديق هذا النبأ السار لدى تلقي الاتصال بشأن فوزي، وأشكر المولى عزّ وجّل، و(الإمارات الإسلامي)، على تمكيني من تحقيق أحلامي».

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: بالنيابة عن (الإمارات الإسلامي)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخت أمل لفوزها بجائزة المليون درهم نقداً، وللأخ محمود لفوزه بسيارة تيسلا الجديدة كلياً، في سحب شهر سبتمبر. فالادخار هدف مالي رئيس بالغ الأهمية، خصوصاً في هذه الأوقات غير المسبوقة، لهذا نسعى إلى مساعدة متعاملينا على تحقيق أهداف الادخار، التي وضعوها لأنفسهم، ومكافأتهم بالجوائز القيّمة، عبر حساب التوفير (كنوز)».

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