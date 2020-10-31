الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا» استعداداً لقمة مجموعة العشرين

المصدر: أبوظبي ■وام

شارك وزير دولة، أحمد علي الصايغ، في اجتماع «الشيربا» الاستثنائي الثالث لمجموعة العشرين الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بجانب مشاركة مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالناصر الشعالي.

وحضر الاجتماع ممثلون رسميون عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المناقشات، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة بيان القادة، لاسيما أن جميع الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل قد اختتمت أعمالها لهذا العام. وأثنى أحمد علي الصايغ، خلال الاجتماع، على جهود جميع «الشيربا»، المشاركين في أعمال مجموعة العشرين، والعمل الدؤوب الذي يقوم به الزملاء المشاركون، والتفاني والإخلاص في الجهد الذي يبذلونه لإيجاد الحلول المشتركة، معرباً عن ثقته بأن العمل الذي أُنجز سيساعد في تمهيد الطريق لإعادة البناء بشكلٍ أفضل، وضمان التعافي الكامل، والتصدي معاً لأكثر التحديات إلحاحاً اليوم وفي المستقبل. وأشاد بالعمل الجاد الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات في الإمارات، لضمان المشاركة البناءة والموضوعية خلال أعمال مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن «مشاركة الإمارات في هذا الحدث تعتبر فرصة كبيرة، وحاولنا خلال أعمال المجموعة إيصال أصوات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول النامية والدول الجزرية الصغيرة بشكل موضوعي، وليس التحدث باسم دولة الإمارات فحسب، ما ساعد في تعزيز السياسات والممارسات الشاملة في مجموعة العشرين».

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