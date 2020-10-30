«ديوا»: توفير الكهرباء والمياه لسكان دبي دون انقطاع بنسبة 100%

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



حافظت هيئة كهرباء ومياه دبي، على سير عملها بنسبة 100% دون تسجيل أي حالات انقطاع في توفير إمدادات الكهرباء والمياه لجميع سكان إمارة دبي خلال الأشهر الماضية. وأسهمت خطط الهيئة المتكاملة الخاصة بإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في ضمان تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وتعتبر الهيئة، المؤسسة الخدماتية الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الحصول على شهادة «الأيزو 22301» وهو المعيار العالمي لإدارة استمرارية الأعمال، ولدى الهيئة خطة معتمدة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ. وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، طورت الهيئة خططها تماشياً مع الوضع واتخذت جملة من التدابير الاحترازية، لوقاية المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين ودعم جهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس وضمان استمرارية أعمالها.

وأكدت الهيئة، في بيان صادر اليوم ، أن الرشاقة المؤسسية التي تتمتع بها الهيئة، لعبت دوراً محورياً في التغلب على تحديات الجائحة، إضافة إلى فعالية القيادة والشراكات في الهيئة، والملاءة المالية القوية، والريادة التكنولوجية، ومنظومتها التقنية الرقمية المتطورة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035».

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