خدمات مالية.. خطوات التسوّق الذكي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أثبتت دراسات عدة أن التسوّق الذكي في متاجر البقالة والأسواق يمكن أن يوفر أموالاً كثيرة على مدار الشهر، موضحة أن خطوات التسوّق الذكي تتمثل في البدء أولاً بوضع ميزانية محدّدة للتسوّق، وذلك بناءً على دخل واحتياجات الأسرة، مع البحث عن المتاجر التي تحقق قيمة مضافة وتطلق عروضاً ترويجية، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات الأكثر طلباً، مع ضرورة تحديد قائمة بالمشتريات والعناصر التي يحتاجها الفرد قبل التوجه لمركز التسوّق.

وأضافت أن الشراء بعشوائية يضغط على الميزانية الشهرية، كما يفضل الابتعاد عن فترات الذروة لتجنب الزيادة في الأسعار، وقد يكون هناك عروض متوافرة داخل الـ«سوبر ماركت»، إذ يمكن الحصول على نسخة مطبوعة منها ومقارنتها بقائمة الاحتياجات.

وبينت الدراسات أنه قد يكون هناك الكثير من المشتريات الموجودة في القائمة تتمتع بعروض معينة، لكن يجب التحقق من القيمة الحقيقية التي توفرها العروض فبعضها قد لا يكون مناسباً، مع الانتباه إلى الكميات التي يحتاجها الفرد بالفعل، حيث إن كثيراً من المشتريات قد تتلف مع مرور الوقت، كما يجب مراقبة الإنفاق وتصنيف المشتريات، مثل الطعام والملابس والترفيه وغيرها.

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