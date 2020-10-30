خدمات مالية.. إرشادات لتفادي الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حدّدت بنوك عدداً من النصائح والإرشادات لتفادي الاحتيال المالي أهمها:-

- لا ترد على المكالمات المجهولة أو غير المرغوب فيها، أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل العادية المشبوهة.

-لا تفصح مطلقاً عن أي معلومات حساسة أو مشاركتها، مثل بياناتك المصرفية أو كلمة المرور لمرة واحدة أو رقم التعريف الشخصي «PIN» أو معلومات بطاقة الائتمان، وذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الـ«واتس أب».

-تحقق بانتظام من البيانات المصرفية الخاصة بك وتاريخ المعاملة للكشف عن أي مخالفات.

-احرص على أن يكون اتصالك بالإنترنت آمناً، مع استخدام جهاز كمبيوتر موثوق به عند الاتصال بالمؤسسات المصرفية عبر الإنترنت.

-لا تحتفظ بالبيانات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل رقم هاتفك وتاريخ ميلادك.

-تغيير كلمة المرور الخاصة بك بانتظام وإنشاء كلمات مرور قوية ومركبة.

-لا تستخدم كلمة المرور نفسها في جميع التطبيقات.

-لا تحمّل تطبيقات غير معروفة، وإذا قمت بذلك لا تسمح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو أي ملف آخر.

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