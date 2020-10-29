مبادلة و«أو إم في» تستكملان صفقة «بورياليس»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «أو إم في» العالمية المتخصصة في خدمات النفط والغاز المتكاملة ومقرها فيينا، عن استكمال صفقة استحواذ «أو إم في» على 39% من حصة «مبادلة» في شركة «بورياليس» العالمية الرائدة في مجال الكيماويات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 4.68 مليارات دولار (17.1 مليار درهم).

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تم الإعلان عن الاتفاقية المبدئية في مارس من العام الجاري، فيما استكملت الصفقة ضمن الجدول الزمني المحدد لها بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وبذلك ترتفع حصة «أو إم في» في «بورياليس» إلى 75%، فيما ستحتفظ «مبادلة» بحصة 25%.

وبموجب الاتفاقية ستقوم «أو إم في» بإدراج نتائج «بورياليس» في بياناتها المالية، التي حققت العام الماضي، إجمالي مبيعات عالمية بقيمة 9.8 مليارات يورو، بينما بلغ صافي أرباحها 872 مليون يورو.

عائدات مستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة»، مصبح الكعبي، إن «هذه الصفقة تنسجم مع مهمتنا المتمثلة في تحقيق عائدات مالية مستدامة، كما تتوافق مع استراتيجيتنا كشركة استثمارية عالمية مسؤولة».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستحقق قيمة مستدامة لـ(مبادلة)، وكذلك لكل من (أو إم في) و(بورياليس)، كما نؤيد استراتيجية (أو إم في) الرامية للتوسع في قطاع الكيماويات، خصوصاً على ضوء التحوّل المتوقع في قطاع الطاقة عالمياً».

وتابع الكعبي أن «هذه الصفقة تؤكد نجاح الشراكة الاستراتيجية بين (مبادلة) و(بورياليس) و(أو إم في)، التي تمتد على مدى أكثر من 20 عاماً، كما تعكس النظرة بعيدة المدى التي تتبعها (مبادلة) في الاستثمار، وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب على نحو يحقق أعلى قيمة ممكنة لـ(مبادلة) وللجهة المالكة».

خطوة مهمة

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، راينر سيل، إن «هذه الصفقة تعدّ خطوة مهمة على طريق تنفيذ استراتيجيتنا، فهي تتيح لنا إرساء نموذج أعمال متكامل ومستدام لتوسيع سلسلة القيمة، بحيث تشمل منتجات كيميائية ذات قيمة أعلى وعمليات إعادة التدوير، وبالتالي تعزيز قدرتنا على الإسهام في تشكيل مستقبل منخفض الكربون».

مزوّد رائد

وفي ظل التزايد السريع للطلب العالمي على المونومرات والبوليمرات ستصبح «أو إم في»، بفضل الاستحواذ على حصة الأغلبية في «بورياليس»، مزوداً رائداً للبولي أوليفينات والمواد الكيميائية الأساسية. ومن خلال دمج قدرات الإنتاج المشتركة للشركتين ستصبح «أو إم في» و«بورياليس» المنتج الأول للإيثيلين والبروبيلين في أوروبا، وضمن أكبر 10 منتجين للبولي أوليفينات في العالم. ويمثل هذا الاستحواذ توسعاً استراتيجياً لسلسلة القيمة لدى الشركة، بحيث تشمل المواد الكيميائية عالية القيمة. كما أنه يعزز قدرات الشركة على التعامل بمرونة مع التقلبات التي تشهدها كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، ما يقلل من المخاطر التي تواجهها «أو إم في» جرّاء تقلبات الأسواق.

«بورياليس»

يشار إلى أن شركة «بورياليس» يقع مقرها الرئيس في فيينا، وتنتشر عملياتها في أكثر من 120 دولة، ويعمل لديها أكثر من 6800 موظف. وتقدم الشركة خدماتها ومنتجاتها لعملاء في مختلف أنحاء العالم، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع شركة «بروج»، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بايستار»، وهي مشروع مشترك مع شركة «توتال» بولاية تكساس الأميركية.

الاقتصاد الدائري

أوضحت شركة مبادلة للاستثمار أن «أو إم في» و«بورياليس» ستتعاونان على تعزيز خبراتهما وعملياتهما في مجال الاقتصاد الدائري.

وأضافت أن من شأن مبادرات «بورياليس» في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مثل مرافق إعادة التدوير «إيكو بلاست» (في النمسا)، و«إم تي إم بلاستيكس» (في ألمانيا)، و«بروجكت ستوب» (لإدارة النفايات في المحيطات) ومبادرة التصميم لإعادة التدوير، أن تشكل إضافة قيمة لتقنيات «أو إم في» المختصة بإعادة التدوير الكيميائي للبلاستيك المستهلك وتحويله إلى مواد صناعية أولية.

- «أو إم في» تستحوذ على 39% من حصة «مبادلة» في «بورياليس»، لترتفع حصتها إلى 75%.

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