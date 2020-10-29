«مورو» يطلق أول مركز بيانات «أخضر» يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة

المصدر: دبي ■وام

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، المملوك بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، عن إطلاقه لأول مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات النسخة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2020»، الذي انتهت فعالياته أمس.

وأكّد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «إطلاق مركز البيانات الأخضر يعزز مكانة (مورو) مسهماً رئيساً في الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات، كما يدعم مساعي هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مسيرة الاستدامة»، وقال الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويعد إطلاق أول مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ترجمة عملية لتوجيهات سموه في إطار العمل على تحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، كما يعد المركز إنجازاً جديداً لـ(مورو)، ويتزامن مع هدف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لتعزيز مبادرة (تسريع الاقتصاد الدائري 360)، التي وقّعت عليها دولة الإمارات كأول دولة عالمياً، بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بهدف تسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتطورة لتسريع الاقتصاد الدائري، مع استخدام موارد طبيعية أقل، وتقليل معدلات التلوث لمعالجة قضية تغير المناخ».

وأضاف: «تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قيادة جهود الاستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية للحلول المستدامة، التي تتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية، مثل (مئوية الإمارات 2071) التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، ومبادرة (دبي 10X) التي تشكل الإطار الحكومي لتعزيز ريادة دبي في تكنولوجيا المستقبل، وجعلها سباقة بين مدن المستقبل بـ10 سنوات، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى الوصول لـ75% من القدرة التشغيلية للطاقة الكهربائية في دبي من مصادر نظيفة، وهو ما يهدف أيضاً إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر».

ويقع مركز البيانات الأخضر الجديد، الحاصل على شهادة «Tier-III» والمعتمد من معهد «أب تايم»، في منطقة اليلايس، ويقدم المركز منتجات وخدمات رقمية تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI).

وتستثمر شركة «مورو» جهودها في تقديم أحدث التقنيات والخدمات لمتعامليها، من دون أن تغفل مسؤوليتيها البيئية والمجتمعية، وسيساعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ«مورو» المتعاملين على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بهم، وخفض انبعاثات مؤسساتهم للكربون إلى الحدود السالبة أو الحياد.

ترشيد الطاقة

تدعم قائمة الحلول التي توفرها «مورو» ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، ويعكس مركز البيانات الأخضر الجديد جهود الحد من انبعاثات الكربون، وكذلك تعزيز التدابير والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية، ويمثل إطلاق مركز البيانات الأخضر خطوة فريدة من نوعها في المنطقة، غير أن المسيرة نحو التحول الرقمي المستدام لا تنتهي هنا، حيث يتم التخطيط في السنوات المقبلة لإطلاق العديد من مراكز البيانات الخضراء، والمبادرات النوعية التي ستعزز من مقومات الوصول إلى مستقبل نظيف وأخضر.

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