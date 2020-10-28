3 خطوات لتسريع عودة انتعاش السفر والسياحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن هناك ثلاث خطوات أساسية يجب على الحكومات اتخاذها، لتسريع عودة الانتعاش التدريجي الى صناعة السفر والسياحة العالمية.

وأوضح غريفيث، في بيان صادر عن "مطارات دبي"، اليوم، أن تلك الخطوات تشمل اعتماد إجراء اختبار مشترك دقيق وسريع وسهل الإدارة، يوفر نتائج الكشف عن فيروس "كوفيد-19" في الوقت المناسب، فيما تتمثل الخطوة الثانية بوضع بروتوكول دولي مشترك للاختبار والعزل والحماية يقلل من مخاطر الإصابة قبل المغادرة وأثناء الرحلة وبعد الوصول، في حين تركز الخطوة الثالثة على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول التي توافق على تبني هذه الإجراءات، لإنشاء ممرات سفر معقمة وطمأنة المسافرين بأن رحلاتهم آمنة.

وأضاف أن تلك الخطوات تحتاج إلى نظرة شاملة للوضع الراهن لقطاع السفر والسياحة حول العالم، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تحمي القطاع، وفي الوقت نفسه تسيطر وتضمن عدم انتشار "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا متوافرة وتستطيع المساعدة في تطبيق الخطوات الثلاث.

وذكر غريفيث، أن "جائحة (كوفيد-19) أدت إلى إحداث خسائر كارثية في قطاع السياحة والسفر في جميع انحاء العالم لذلك على الجهات الحكومية والسلطات المعنية بذل المزيد من الجهود والمزيد من التحرك واتخاذ الخطوات الفعالة باتجاه تطبيق تلك الخطوات الثلاث، لتسريع عودة الحياة إلى هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العالمي وارجاع الثقة الى المسافرين وجعل السفر آمنًا مرة أخرى".

ولفت إلى أن "بروتوكولات الاختبار والعزل حول العالم غير منسقة حاليا وتخلق ظروفاً يستحيل في ظلها القيام بمعظم الرحلات، لذلك نحن ندعو بقوة لاتخاذ هذه الخطوات، للمضي قدماً في رؤية الانتعاش يعود لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي".

وأكد غريفيث، أن "(مطارات دبي) قطعت شوطا بهذا الاتجاه، وهناك مدن أخرى تعمل لتوقيع مثل هذه البروتوكولات بشكل ثنائي ونتمنى أن تتسع الدائرة لتشمل المزيد من المدن قريبا".

وتابع غريفيث: "أعتقد أن إجراء اختبار إلزامي لجميع المسافرين قبل المغادرة، هو بديل مقبول من المسافرين، واستطلاعات الرأي تؤكد أن غالبية الناس يؤيدون هذا الإجراء لتسهيل حياتهم وجعل سفرهم أكثر سلامة".

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