«مجموعة الإمارات» تحصد جائزة «أفضل مبادرة توطين في القطاع الخاص»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت مجموعة الإمارات بجائزة «أفضل مبادرة توطين في القطاع الخاص»، في حفل جوائز الموارد البشرية بالقطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأقيم حفل توزيع الجوائز بالتزامن مع القمة السنوية الثامنة للموارد البشرية الحكومية، التي سلطت الضوء على الإسهامات والإنجازات البارزة للمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد الذين رفعوا معيار استراتيجية الموارد البشرية في المنطقة.

جاءت الجائزة تقديراً لجهود مجموعة الإمارات، وتركيزها على توسيع نطاق برامج التعلم والتطوير الداخلية والخارجية لمواطني دولة الإمارات. وتهدف هذه البرامج، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية «رحلتي»، إلى دعم أجندة بناء القدرات للمجموعة، من خلال اكتساب كفاءات جديدة للتقدم في بيئة الأعمال دائمة التطور.

وهيأت مجموعة الإمارات، مستفيدةً من علاقاتها التجارية القوية مع لاعبين عالميين في الصناعة، فرصاً لتطوير مهارات موظفيها المواطنين، شملت المعارف الخاصة بالصناعة ومهارات الأعمال والقيادة والتدريب.

وبالإضافة إلى تقديم تجارب متنوعة وعالمية للمواطنين، فإن العديد من برامج مجموعة الإمارات تولّد مشروعات تنظيمية ذات أثر في الأعمال، من المشروعات التي تركز على تحسين تجربة العملاء أو كفاءة إجراءات العمل، إلى حالات الأعمال لتدفقات الإيرادات الجديدة.

وشارك أكثر من 300 موظف إماراتي منذ عام 2019 في البرامج التطويرية التي توفرها مجموعة الإمارات، وانتقل نحو 20% منهم لاحقاً إلى مواقع مختلفة ومناصب عليا داخل المجموعة. ومن الأمثلة على الاستمرار في تعزيز الكفاءات الوطنية، حصول ستة ممن تخرجوا في البرامج التدريبية، في عام 2020، على جائزة الدراسات العليا بامتياز من كلية «وارويك للأعمال»، وحصول 14 على جائزة الدراسات العليا مع الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news