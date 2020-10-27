"الاقتصاد": استدعاء 2089 سيارة لدواعي السلامة

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن 5 حملات استدعاء تشمل 2089 سيارة، من بينها 3 حملات استدعاء لدواعي السلامة في نفس اليوم، تابعة لوكيل محلي واحد للمرة الأولى تشمل 1808 سيارة من 3 طرز مختلفة وذلك لاصلاح عيوب تصنيعية

وتفصيلا، أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء لدواعي السلامة يشمل 1327 سيارة جيب رانجلر موديل 2019 -2020 المصنعة في الولايات المتحدة الامريكية، و261 سيارة (رام 5500) كاب شاسية موديل 2019-2020 المصنعة في الولايات المتحدة أيضا، بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية الوكيل المحلي المستورد لسيارات (جيب) في امارة دبي والامارات الشمالية.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم، إن الاستدعاءات ترجع الى ان نموذج إدارة الحركة في السيارات قد يحتوي على برمجيات لا تحقق الحماية الكافية من ارتفاع حرارة المحرك مما قد يؤدي الى تلف في المحرك وفشل ذراع التوصيل مما قد يتسبب في انسداد المحرك.

ولفتت الوزارة إلى أن شركة المشروعات التجارية ستبادر بالتواصل مع أصحاب السيارت المتضررة لابلاغهم بالاستدعاء واحضار مركباتهم للفحص والإصلاح

كما أعلنت الوزارة عن استدعاء لدواعي السلامة، يشمل 220 سيارة (رام 1500 بيك اب) موديل 2019-2020 على مستوى الامارات المصنعة في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية.

وأوضحت ان الاستدعاء يرجع الى ان بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء مجهزة بحصيرة أرضية خاصة بمقعد السائق مرتفعة مما قد يمنع دواسة الوقود من تغيير وضعها على الفور الى وضعية اقل ضغطا بعد ان يخفف السائق الضغط على دواسة الوقود مشيرة إلى انه اذا تداخلت دواسة الوقود مع الحصيرة قد لا تتباطا السيارة كما هو متوقع عندما يحرر السائق دواسة الوقود. ونوهت الوزارة بان شركة المشروعات التجارية ستبادر بالاتصال بالعملاء المعنيين لابلاغهم بالاستدعاء بمجرد توفر قطاع الغاير المطلوبة للقيام بعمليات الإصلاح مجانا. كما أعلنت عن اطلاق حملة صيانة تشمل 171 مركبة (كاديلاك اسكاليد) و(اسكاليد ESV)، و(شفروليه سيلفرادو) و(جي ام سي سييرا)، و(جي ام سي يوكون)، و(يوكون XL) موديل 2018، بالتعاون مع شركة (جنرال موتورز).

وأوضحت الوزارة انه في بعض الحالات قد ينخفض انتاج مضخة الشفط الميكانيكية المثبتة على المحرك بمرور الوقت مما يقلل من قوة الشفط الخاصة بمساعدة الفرامل وقد يشعر السائق باهتزاز في دواسة الفرامل او تغيير في مقدار القوة المطلوبة للضغط على دواسة الفرامل، مشيرة الى ان الوكلاء سيقومون بإعادة برمجة وحدة التحكم الالكتروني بالفرامل في هذه السيارات باعدادات جديدة، من شانها كيفية تحسين استخدام النظام لميزة المساعدة الهيدرولكية لتعزيز الفرامل عند توقف الشفط المساعد للفرامل.

ونوهت بانه على العملاء الذين يملكون السيارات المتضررة، توقع الاتصال من (الكندي للسيارات) و(بن حمودة للسيارات)، وكيلي (جنرال موتورز) لحجز المواعيد المناسبة لهم لاجراء الفحص والتعديلات. كما أعلنت الوزارة عن استدعاء لدواعي لسلامة يشمل 110 دراجة (ياماها) النارية موديل (YBR125)، المصنعة عام 2017-2018 بالتعاون مع شركة اليوسف موتورز الوكيل المعتمد لدراجات (ياماها) النارية في الامارات.

وأوضحت أن الاستدعاء يرجع إلى أنه من المحتمل أن ينفصل لاصق بطانة الفرامل من حذاء الفرامل تحت درجات الحرارة العالية أثناء الفرملة بسبب خطأ في التصميم مما يستدعى استبدال أحذية الفرامل بأخرى معدلة التصميم، بدون أي تكلفة على العملاء. ودعت (اليوسف موتورز) أصحاب المركبات المتضررة لاحضار درجاتهم للفحص والصيانة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news