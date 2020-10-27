30 % نمواً في السعة المقعدية لـ «دبي الدولي» خلال أكتوبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت المؤسسة الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، بأن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية في مطار دبي الدولي سجلت نمواً بنسبة بلغت نحو 30% على أساس شهري خلال أكتوبر الجاري، مقارنة بسبتمبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي، ارتفع من نحو 1.3 مليون خلال سبتمبر الماضي إلى أكثر من 1.7 مليوناً خلال أكتوبر 2020، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية في المطار تواصل الارتفاع مع افتتاح المزيد من الوجهات واستئناف ناقلات جوية جديدة لعملياتها.

وبينت أن عدد المقاعد على الرحلات المجدولة خلال الشهر الجاري وصل إلى نحو 400 ألف أسبوعياً مقابل نحو 300 ألف على أساس أسبوعي في الشهر السابق.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي، فإن أكثر من 33 شركة طيران بدأت عملياتها المجدولة في مطار دبي، بما في ذلك شركات الركاب والشحن الجوي.

وبحسب بيانات لهيئة دبي للطيران المدني حصلت الصحيفة عليها، فإن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصل إلى مليون و136 ألفاً و46 مسافراً خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 929 ألف مسافر في أغسطس السابق، بنسبة نمو جاوزت 22%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين تبلغ حالياً 139 وجهة، منها 95 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و44 لـ«فلاي دبي»، مقارنة بـ96 وجهة في أغسطس الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 44.7%.

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